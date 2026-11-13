Luanda está a um voo direto de São Paulo: o que fazer antes de ir

Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Já imaginou viajar para a África e conversar em português o tempo todo? Em Angola é assim. E a língua é só o começo, viu? Em Luanda, você descobre quanta coisa Angola tem em comum com o Brasil, e volta para casa com saudade de um lugar onde nunca morou. Bom, eu aviso logo: não venha para Luanda. Porque depois você vai querer voltar.

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Começa pela mesa. Prove o calulu, o funge e o feijão com óleo de palma. Te garanto que, depois disso, o feijão com arroz de sempre nunca mais vai ser o mesmo. No fim da tarde, vá para a Ilha de Luanda ver o pôr do sol, aquele que dá vontade de voltar no dia seguinte só para ver tudo de novo. À noite, é kizomba e kuduro.

Mas eu tenho uma regra que vale para qualquer viagem: conhecer só a capital não é conhecer o país. Então separe um dia para o Miradouro da Lua, com falésias que parecem de outro planeta, e outro para pegar o barco até o Mussulo, onde você passa o dia entre praias e coqueiros. E aqui vai o conselho mais prático desta coluna: não reserve pouco tempo. Quem vai ao Mussulo com pressa se arrepende de ter separado tão pouco. Um dia inteiro, não uma tarde.

Agora o passo a passo para chegar lá sem susto, começando pelo documento. Brasileiro não precisa de visto para turismo em Angola desde 2023, quando o Decreto Presidencial 189/23 isentou cidadãos de dezenas de países, entre eles o Brasil. A estadia é de até 30 dias por entrada, com limite de 90 dias por ano. Atenção: a isenção vale só para turismo. Se a viagem for de trabalho ou estudo, o visto é outro e precisa ser tirado antes. O passaporte tem que estar válido além da sua estadia, e como há guias que pedem seis meses de validade, eu não arriscaria com menos do que isso.

Depois vem a vacina, que é o item que mais pega brasileiro de surpresa. Para entrar em Angola, você precisa do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, o CIVP, contra a febre amarela. E a vacina tem que ser tomada pelo menos dez dias antes do embarque. Ou seja, se você está pensando em ir nas férias de janeiro, a hora de ir ao posto de saúde é agora, e não na semana da viagem. Com a vacina registrada, o certificado sai pelo sistema da Anvisa.

O terceiro passo é o voo. A TAAG, a companhia aérea angolana, faz voo direto entre Guarulhos e Luanda quatro vezes por semana, às segundas, quartas, sextas e domingos. Quem sai de Belo Horizonte faz a conexão em São Paulo. Se você comprar o trecho Confins e Guarulhos separado do voo internacional, deixe uma boa folga entre os dois, porque, se o primeiro atrasar, a segunda companhia não tem obrigação nenhuma de te esperar. Aliás, com voo quatro vezes por semana, perder a conexão pode significar dois dias a mais em São Paulo.

Por último, o seguro. Para mim, viagem internacional é sempre com seguro viagem, e num destino mais distante do roteiro comum isso pesa ainda mais. Tem desconto neste link: https://www.seguroviagem.srv.br/?ag=estevam

A minha opinião? Angola merece sair da lista de lugares que a gente nem cogita e entrar na de quem quer viajar fora do óbvio. É um destino onde a língua não trava, o voo é direto e a regra de entrada é simples, desde que você resolva a vacina com antecedência. Só não cometa o erro de ir com pressa.

E você, viria para Angola? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a próxima semana!

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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.