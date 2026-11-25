Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Já ouviu falar de Podgorica? Pois é, quase ninguém ouviu. E, depois de passar por lá, eu entendo o porquê. É a capital de Montenegro, um país pequenininho dos Bálcãs, entre a Croácia, a Bósnia e a Albânia, que muita gente compara com a Grécia e a Itália. Eu cheguei em pleno verão europeu esperando café cheio, gente passeando, aquela capital de cartão-postal. Bom, nada disso aconteceu. A cidade estava praticamente vazia, com prédios modernos e avenidas largas no lugar do centro antigo que a gente imagina na Europa.

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Tem explicação. Podgorica foi bombardeada mais de 70 vezes na Segunda Guerra Mundial, grande parte dela foi destruída e depois reconstruída no período socialista, quando passou a se chamar Titograd. Sobrou pouco da cidade velha. Por isso, nessa coluna, eu vou fazer a comparação que eu queria ter feito antes de ir: capital ou litoral? E vou te dar o meu veredito, com a conta.

Primeiro, o que vale para os dois lados. Brasileiro não precisa de visto: o governo de Montenegro permite ficar até 90 dias com passaporte válido. O país não faz parte da União Europeia nem do Espaço Schengen, mas usa o euro, então você não troca dinheiro ao cruzar a fronteira com a Croácia. Não existe voo direto do Brasil. Saindo de Confins, o caminho é fazer pelo menos uma conexão, na Europa ou em Istambul, e descer em Podgorica ou em Tivat, que fica a uns 10 quilômetros de Kotor. A outra opção é voar até Dubrovnik, na Croácia, e cruzar de ônibus ou de carro, umas duas horas e meia de estrada que podem virar mais por causa da fila na fronteira.

Agora, a comparação. Do lado de Podgorica, o ponto forte é o preço. Foi uma das capitais mais baratas que eu conheci na Europa: cerca de 2 euros num táxi para atravessar a cidade e 10 euros num jantar com um bom vinho. Sim, 10 euros! Se o seu voo chega por lá e você precisa de uma noite antes de seguir, ela resolve, viu? O ponto fraco é que tem pouco para ver e quase nada acontecendo. Não é cidade para gastar dias de férias.

Do lado de Kotor e Budva, é aqui que Montenegro mostra por que surpreende. Kotor tem as muralhas subindo a montanha e fica numa baía que é patrimônio da Unesco desde 1979, junto com Perast, uma vila medieval minúscula ali do lado. Budva é a parte da praia, com água clarinha. E o país é tão pequeno que dá para atravessar de carro em umas quatro horas, então, com base em Kotor, você faz Budva e Perast sem trocar de hotel. O ponto fraco é que é onde todo mundo está: hospedagem e restaurante custam mais do que na capital, e no auge do verão a cidade murada de Kotor enche.

Meu veredito, com todas as letras: eu não voltaria a Podgorica como destino. Se você tem cinco dias em Montenegro, a conta que eu faria é assim. Quatro noites com base em Kotor, um dia para Budva, um para Perast e a baía, um para subir as muralhas sem pressa. A capital entra só se o voo obrigar, e aí por uma noite, na chegada ou na saída. Quer economizar? É nessa noite que o euro rende mais, então durma em Podgorica e gaste o resto do orçamento no litoral. Te garanto que ninguém volta de lá falando da capital.

E quando ir? Para mim, a melhor época é junho ou setembro, com certeza. Antes de fechar, confira três coisas: a validade do passaporte, se a sua conexão em Istambul ou na Europa exige algum documento de trânsito, e o seguro. Montenegro fica fora do Schengen, mas viajar sem seguro viagem, para mim, nunca. Tem desconto neste link: https://www.seguroviagem.srv.br/?ag=estevam

Aliás, se você está montando uma viagem pelos Bálcãs, Montenegro encaixa muito bem depois de Dubrovnik. É um país pequeno no mapa, e eu me apaixonei por ele. Só não deixe a capital roubar os seus dias.

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Até a semana que vem!

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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.