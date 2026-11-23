Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Se você acha que a cota de US$ 1.000 para compras no exterior é por família, está enganado. E esse é só o primeiro dos enganos que fazem brasileiro pagar imposto à toa, ou pior, multa, no desembarque. Dezembro é o mês em que muita gente volta de viagem com presente de Natal na mala, então nessa coluna eu vou fazer a conta com você.

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Eu confesso que quase nunca chego perto da cota. Mala de mão sempre, eu não despacho mala. Mas a regra vale saber de cor, e ela é mais simples do que parece.

Quem chega ao Brasil de avião ou de navio pode trazer até US$ 1.000 em bens sem pagar imposto. Por terra, o limite é de US$ 500. A cota é individual, não soma com a do marido, da mulher ou dos filhos, e só pode ser usada uma vez a cada 30 dias. O free shop do desembarque tem uma cota separada, também de US$ 1.000. E o celular e o relógio que você já usa, levados na viagem, ficam fora da conta, assim como a roupa e os objetos pessoais compatíveis com a viagem.

Agora, a conta. Imagine que você voltou de Orlando, que tem voo direto de Confins, com um notebook de US$ 1.200 e mais US$ 400 em roupas e brinquedos para presente. Total: US$ 1.600. Tira a cota de US$ 1.000 e sobram US$ 600. O imposto é de 50% sobre o que passou: US$ 300. Com o dólar fechando a R$ 5,93 no dia 19 de novembro, isso dá cerca de R$ 1.780 de imposto, pago antes de sair do aeroporto.

Agora a versão do "jeitinho". Você não declara, passa pelo canal de nada a declarar e cai na fiscalização. Além dos 50% de imposto, vem uma multa de mais 50% sobre o excedente. O excedente de US$ 600 vira uma cobrança de US$ 600, cerca de R$ 3.560. Ou seja, o que era para ser economia dobra de preço!

Daí sai a minha regra de bolso, e vale fazer essa conta antes de comprar qualquer coisa cara lá fora: cada dólar que passa da cota custa um dólar e meio. Pega o notebook sozinho: US$ 1.200, sendo US$ 200 acima da cota, que viram US$ 100 de imposto. Total de US$ 1.300, cerca de R$ 7.710 com o dólar a R$ 5,93. Se o mesmo modelo custa menos que isso no Brasil, parcelado e com garantia em português, compre aqui. E repare que, na conta lá de cima, foram os presentes que empurraram o imposto: sem eles, os US$ 300 cairiam para US$ 100.

E se passou da cota, como fazer certo? Guarde as notas fiscais de tudo. Antes de pousar, ou ainda na fila da imigração, preencha a declaração de bens pelo e-DBV, no site da Receita, que funciona pelo celular. Pague a guia e passe pelo canal de bens a declarar. Viajou com a família? Cada um tem a sua cota, mas um item caro não pode ser dividido entre duas pessoas: o notebook de US$ 1.200 não cabe em duas cotas de US$ 600.

Minha opinião, com todas as letras: passou da cota, declare. Sempre. O imposto é uma conta que você já sabe fazer agora. A multa é a conta que ninguém coloca na planilha da viagem.

E você, já trouxe compras de viagem e teve que passar pelo canal de bens a declarar? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a semana que vem!

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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.