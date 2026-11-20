Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Já ouviu falar de um país onde o fogo sai da terra e nunca apaga? Eu sempre sonhei em conhecer um lugar fora do óbvio, e encontrei um no meu país de número 90: o Azerbaijão. Tem vulcão que cospe lama em vez de lava, montanha listrada de vermelho e branco, deserto, montanha nevada e floresta com cachoeira, tudo à beira do Cáspio, o maior lago do mundo, tão grande que muita gente chama de mar. E tem duas coisas que pouca gente conta: os preços são mega baratos e quase nenhum brasileiro vai para lá.

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Então, nessa coluna, eu vou te explicar como sair daqui e chegar lá sem susto, tá?

Comece pelo visto, porque é nele que muita gente tropeça. Brasileiro precisa de visto para o Azerbaijão, mas não precisa ir a consulado nenhum. É o visto eletrônico, o ASAN Visa, pedido no site oficial do governo, o evisa.gov.az. Ele custa algo em torno de 25 dólares, costuma sair em cerca de três dias úteis e permite ficar até 30 dias no país. O passaporte tem que valer pelo menos três meses além do fim do visto. E fuja de site que cobra caro para "facilitar" o pedido: o caminho oficial é simples e você mesmo faz.

Depois, a passagem. Não existe voo direto do Brasil. O caminho mais comum é ir até Istambul, que tem voo direto saindo de Guarulhos, e de lá pegar um voo de umas três horas até Baku. Quem sai de Confins pode chegar a Istambul passando por São Paulo ou por Lisboa, que tem voo direto de BH. Aliás, aqui vai a minha dica principal: em vez de usar Istambul só como conexão, encaixe a Turquia e o Azerbaijão na mesma viagem. Você paga uma passagem longa e conhece dois países.

Quando ir? Os meses mais agradáveis para passear são maio, junho, setembro e outubro.

Chegando a Baku, você está numa capital que fica 28 metros abaixo do nível do mar, a mais baixa do mundo. Comece pela cidade antiga, cercada por muralhas, e repare nas três torres modernas que parecem chamas, o cartão-postal da cidade. É o contraste que resume o país: muralha antiga de um lado, torre moderna do outro.

Separe um dia inteiro para os arredores, e aqui eu recomendo passeio organizado. O primeiro destino é Gobustan, patrimônio da Unesco, com desenhos gravados nas rochas por povos antigos. Ali perto ficam os vulcões de lama, aqueles que borbulham em vez de cuspir lava, e para chegar até eles é preciso carro 4x4, porque a estrada é ruim. Na volta, vem a montanha que pega fogo, o Yanar Dag, a uns 20 quilômetros do centro de Baku, onde o gás que sai do chão mantém as chamas acesas o tempo todo. Quem prefere ir por conta própria chega de metrô até a estação Koroglu e depois de ônibus. Se quiser reservar esse dia com antecedência, os passeios estão aqui: https://gyg.me/estevampelomundo

Se tiver mais tempo, vá para as montanhas do norte. Lá no alto existe um vilarejo acima das nuvens, onde se fala uma língua que só existe ali. Fala se isso não é surreal!

E o dinheiro? Esse é o lado bom de ir para onde quase ninguém vai. Com preço baixo lá dentro, o peso da viagem fica na passagem. Por isso, vale a pena caçar promoção para Istambul com antecedência e montar o resto do roteiro a partir dela.

A minha opinião, com todas as letras: para quem já fez a Europa clássica e quer um destino fora do óbvio sem gastar muito, o Azerbaijão vale mais a viagem do que mais uma capital lotada. Você volta com história para contar que ninguém da sua roda tem.

E você, já tinha ouvido falar do Azerbaijão? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a próxima semana!

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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.