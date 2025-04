Sedentarismo provoca transtornos mentais entre adolescentes revela pesquisa

O sedentarismo é um hábito cada vez mais enraizado na sociedade, infelizmente, sendo uma explicação comum para o surgimento de uma série de problemas de saúde, como a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência, câncer e, até mesmo, problemas de saúde mental, sobretudo, entre adolescentes, conforme pesquisa divulgada recentemente.

O estudo foi realizado pelo Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King’s College London, na Inglaterra, publicado no Journal of Adolescent Health. O levantamento envolveu 3.675 adolescentes, de 14 a 17 anos, respondendo questionários sobre as atividades diárias e as sensações, identificando sofrimento psíquico.

A pesquisa buscava exatamente isso: os efeitos do sedentarismo sobre a mente dos jovens e, para tal, os diferentes detalhes foram avaliados, à medida que os pesquisadores cruzaram os dados dos participantes. Primeiro, foi constatado uma média de quatro horas de sedentarismo educacional - período dedicado às tarefas da escola - e outras três para o tipo com ou sem a presença de temas. Quem passou 180 minutos em frente a aparelhos apresentou mais riscos para problemas de saúde mental, em até 3 anos e, vale alertar que, os videogames ampliam essa probabilidade para 3%, a cada hora.

Até mesmo hábitos considerados positivos apresentam ressalvas, quando executados em excesso. Os dados verificaram que três horas de leitura também afetam o psicológico negativamente, sobretudo, entre os meninos. O motivo está ligado à capacidade de as histórias transportarem os leitores para outra realidade, motivo pelo qual o “descolamento” se torna tão interessante.

Contudo, nem todo sedentarismo é ruim. É importante entender que o cérebro requer momentos dee a análise também indicou que o sedentarismo educacional, de 60 a 119 minutos, é considerado uma ação protetora contra o sofrimento, uma vez que o cérebro ainda deve ser trabalhado para se manter saudável.

Existem diferentes formas para aproveitar o tempo livre e algumas recomendações são a exposição ao ar livre, prática de atividade física, ou até mesmo, um passeio com amigos. A natureza tem a incrível capacidade de reduzir os sintomas incômodos de patologias, como ansiedade e depressão, proporcionando mais tranquilidade.

As atividades com amigos devem acontecer, principalmente, devido a uma habilidade humana, que, lamentavelmente, está sendo perdida ao longo dos anos. A tecnologia provoca o isolamento, sobretudo os celulares, apesar de os livros também causarem essa situação, já que são objetos de uso pessoal. É por esse motivo que decisões, como a proibição do uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula foi tomada para permitir que os jovens, em uma das fases mais importante de seu desenvolvimento, possam se dedicar a trabalhar as capacidades de conversar e serem criativos.



