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Novembro chegou e, com ele, a corrida para fechar a data da confraternização. Depois de um ano de metas e rotina intensa, empresas, equipes e grupos de amigos estão procurando restaurantes que resolvam tudo de uma vez: comida boa, bebida liberada, espaço reservado e zero dor de cabeça para quem organiza. Em Belo Horizonte, a resposta veio em forma de pacotes, muitos com preço fechado por pessoa, duração definida e cardápio personalizável.

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Selecionamos dez casas com propostas especiais para a temporada. A recomendação de todas é a mesma: reservar com antecedência, porque as datas de novembro e dezembro estão sendo disputadas.

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1. Jirau Gastrobar (Lourdes)

Para quem quer encerrar o ano com um toque de sofisticação, o Jirau aposta em ambiente contemporâneo, atendimento atento aos detalhes e cozinha autoral. O cardápio de petiscos e pratos foi pensado para conversar com uma carta de drinks refinada, cervejas geladas e rótulos selecionados. A casa monta pacotes fechados e personalizados, que vão da reunião de equipe pequena ao evento corporativo de grande porte.

Serviço: Rua São Paulo, 1781 – Lourdes. Instagram: @jiraugastrobar. Orçamentos pelo direct ou pelo atendimento da casa.

2. Hofbräuhaus BH

A HB leva o clima das cervejarias de Munique para a confraternização. O cardápio combina pratos típicos alemães com opções adaptadas ao paladar brasileiro, sempre acompanhados das cervejas da casa, produzidas segundo a Lei de Pureza alemã. Os pacotes são totalmente personalizáveis — do coquetel descontraído ao jantar completo — e partem de R$ 230 por pessoa, com escolha de pratos, bebidas e formato do ambiente. A equipe de eventos dá suporte na organização.

Serviço: Eventos com Fabiana – (31) 99790-6231. Instagram: @hofbrauhausbh.

3. Pinga e Frita (Olhos D'Água)

No Deck do Mercado de Origem, o Pinga e Frita lançou quatro pacotes que unem comida mineira de raiz, open bar e, nos mais completos, show cooking com o chef preparando pratos ao vivo. Todos têm três horas de duração, começam a partir das 19h e exigem no mínimo 40 pessoas.

R$ 139/pessoa: Cantinho Caipira no fogão a lenha (torresmo de barriga, linguiça caipira, mandioca, mini pastéis, mini quibe e mais), entrada volante (angu à baiana com ragu de costelinha ou caldo de mandioca) e open bar de chope Krug Cristal, caipirinha, suco, refrigerante e água.

R$ 159/pessoa: acrescenta croquete de carne seca, pastel de angu, pipoca, caldo de feijão e, no bar, caipivodka, gim-tônica e cachaça da casa.

R$ 189/pessoa: entra o show cooking, com galinhada, tropeiro ou arroz caldoso de costela, além de frango empanado com Catupiry, escondidinho de carne seca e gins especiais.

R$ 219/pessoa: a experiência completa, com batata rústica com cheddar e bacon, opções de fettuccine Alfredo com iscas de filé ou risoto de cogumelos e Open Bar Premium.

Serviço: Rua Adriano Chaves e Matos, 447 – Olhos D'Água.

4. Ô Chefe Steakhouse (Lourdes)

Especializado em cortes na parrilla, o Ô Chefe montou três pacotes com valor fixo por pessoa, três horas de duração e mínimo de apenas dez participantes — boa opção para equipes menores.

R$ 120/pessoa: pipoca, fritas e linguiça embriagada com mandioca; chope 300 ml, caipirinha, gim tropical, refrigerante e água.

R$ 160/pessoa: ribs and fries, bruschetta caprese, chicken crock e linguiça embriagada; o bar ganha caipivodka de limão.

R$ 210/pessoa: mini-hambúrguer, ceviche de salmão com manga, bruschetta, chicken crock e risoto de filé com gorgonzola, com carta ampliada que inclui gim-tônica e melancita.

Serviço: Rua Curitiba, 2154 – Lourdes. Instagram: @chefesteakhouse.

5. Porcão (Grupo Meet)

O tradicional rodízio agora pode ser contratado inteiramente on-line. No site, a empresa informa o número de participantes, escolhe a duração, as bebidas, sobremesas, café e complementos, vê o valor na hora e já fecha a compra; data e horário são confirmados depois, conforme a disponibilidade. A novidade deste ano é que o mesmo grupo oferece gerador automático de orçamento para o Meet Bar (encontros menores e happy hours) e o Espaço Meet (eventos maiores, com palco, painel de LED e gerador próprio). Parte da carne vem da Fazenda Porcão, pelo projeto Pasto ao Prato.

Serviço: Configuração em grupoporcao.com.br; orçamentos do Espaço Meet e Meet Bar em orcamento.grupoporcao.com.br. Reservas: (31) 3293-8787. Instagram: @porcaobh.

6. Jângal (Cruzeiro)

Com charme de pub e clima de jardim, o Jângal oferece pacotes de quatro horas com open food, open bar (cerveja, drinks selecionados, água, refrigerante e suco), entrada cortesia, espaço reservado e atendimento dedicado. O cardápio de petiscos e porções é montado conforme o grupo, com adicionais de pratos principais e sobremesas. O evento pode acontecer com a casa aberta, em área reservada ou com fechamento exclusivo, e dá para incluir banda, DJ, karaokê e fotógrafo. Os pacotes partem de R$ 250 por pessoa, com variação conforme o dia da semana.

Serviço: Rua Outono, 523 – Cruzeiro. WhatsApp: (31) 98015-1820. Instagram: @jangalbh.

7. Play Bar (Buritis)

O pacote de entrada mais acessível da lista: a partir de R$ 99 por pessoa para três horas de evento, com opções de quatro e cinco horas. Todas as modalidades incluem cerveja, refrigerante, suco, água, petiscos variados e equipe dedicada — a casa assume a organização da festa. O destaque é a área kids, que faz do Play Bar uma escolha natural para confraternizações com a família.

Serviço: Contato: (31) 99083-9322. Instagram: @playbarbh. Site: playbarbh.com.br.

8. Monka Cervejaria

Com cervejas artesanais de produção própria, a Monka Cervejaria aposta em estrutura: espaço amplo e totalmente coberto, painel de LED de 250 polegadas, palco com rider técnico, iluminação profissional e mobiliário sofisticado — o que a torna uma boa candidata para eventos com discurso, premiação ou apresentação. Para as famílias, há espaço kids estruturado e estacionamento próprio.

Serviço: Alice – (31) 9955-8282. Instagram: @monkacervejaria.

9. O'Keg Taphouse (Buritis)

No Buritis, o O'Keg oferece ambientes flexíveis, que recebem tanto pequenos grupos quanto grandes celebrações de empresas. Os pacotes são fechados e personalizados, com cardápio sob medida de entradas para compartilhar, pratos e petiscos, além de uma carta com chopes artesanais, drinks autorais e rótulos especiais.

Serviço: Rua Maria Heilbuth Surette, 207 – Buritis. Instagram: @okeg.taphouse. Reservas pelo direct ou canal oficial da casa.

10. A Forja Taverna (Funcionários)

Para a turma que quer fugir do formato tradicional, A Forja recria o clima das tavernas medievais, com cenografia temática e iluminação acolhedora. O cardápio autoral valoriza cortes selecionados e preparos artesanais, e a carta inclui uma seleção de hidroméis. A casa recebe de encontros intimistas a grandes reservas corporativas e avisa que a ocupação de novembro e dezembro está alta.

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Serviço: Rua Cláudio Manoel, 500 – Funcionários. Instagram: @forjataverna. Agendamento prévio pelos canais oficiais e pelo direct.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.