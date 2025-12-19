Open wine em BH: um guia com 5 lugares para beber vinho à vontade
A experiência de degustar vários rótulos por um preço fixo virou tendência; conheça bares e restaurantes na capital que oferecem o serviço e saiba como funciona
A experiência de degustar diferentes vinhos por um preço fixo ganhou o paladar dos moradores de Belo Horizonte. O modelo, conhecido como "open wine", se popularizou em bares e restaurantes da capital mineira e se tornou uma ótima opção para quem deseja explorar novos rótulos sem gastar uma fortuna. A proposta é simples: você paga um valor único e pode beber vinhos selecionados à vontade durante um período determinado.
Geralmente, as casas oferecem uma carta rotativa que inclui opções de tintos, brancos e rosés, servidos em taça. O serviço costuma durar de duas a três horas, período ideal para um happy hour ou um jantar descontraído. O formato é perfeito para encontros com amigos, celebrações ou simplesmente para relaxar após um dia de trabalho, harmonizando as bebidas com o cardápio do local.
Onde beber vinho à vontade em BH
1. Jirau
Localizado no bairro de Lourdes, o Jirau oferece open wine às terças e quintas, das 17h30 às 21h30. Pelo valor de R$ 79,90, os clientes podem degustar uma seleção de rótulos variados em um ambiente agradável.
2. Porcão
A conhecida churrascaria no bairro São Bento também aderiu à tendência. O serviço de vinho à vontade está disponível todos os dias, exceto feriados, pelo valor de R$ 69,90, complementando a experiência gastronômica da casa.
3. Ô Chefe
Com unidades nos bairros Caiçaras e São Bento, o Ô Chefe promove seu rodízio de vinhos às terças e quintas. A experiência custa R$ 69 e permite provar diversas opções selecionadas para harmonizar com o cardápio.
4. Gastrô Hub
No bairro Funcionários, o Gastrô Hub realiza seu open wine às quartas-feiras, das 18h às 22h30. O valor para desfrutar da seleção é de R$ 69, ideal para um happy hour durante a semana.
5. Dal Grano
Especializado em massas na região da Pampulha, o Dal Grano complementa seu cardápio com open wine às terças-feiras. É uma ótima pedida para quem busca harmonizar a bebida com a culinária italiana.
Dica Importante
Os dias, horários e valores do serviço de open wine podem sofrer alterações sem aviso prévio. É altamente recomendável entrar em contato diretamente com o estabelecimento para confirmar as informações e fazer uma reserva antes de ir.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.