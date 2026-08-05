Restaurantes de BH preparam menu especial para o Dia dos Pais; veja programação

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Restaurantes em Belo Horizonte preparam um domingo especial para celebrar o Dia dos Pais. Com menus que vão do tradicional churrasco à culinária japonesa, há opções para todos os gostos e perfis de família.

Porcão BH

O Porcão BH une seu tradicional rodízio de churrasco a uma nova proposta de presentes. A Boutique Porcão oferece kits para churrasqueiros, com facas, tábuas e temperos, em diferentes faixas de preço. No dia da comemoração, uma "Ilha de Presentes" será montada na entrada do restaurante para facilitar a compra.

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No salão, os clientes encontram o rodízio com cortes bovinos, suínos e ovinos, além de um buffet completo com acompanhamentos, saladas e pratos da culinária japonesa. "O cliente vem almoçar em família, aproveita o rodízio, garante um presente de alto padrão ali mesmo", destaca Nando Junior, CEO da marca.

HB Cervejaria

Inspirada nos tradicionais Biergärten de Munique, a única Hofbräuhaus da América Latina celebra a data com gastronomia bávara. O cardápio inclui pratos como joelho de porco pururucado, salsichas artesanais e schnitzel, ideais para compartilhar.

As refeições podem ser harmonizadas com as cervejas produzidas na casa, que seguem a Lei da Pureza Alemã de 1516. "Queremos que cada família encontre aqui um ambiente especial para compartilhar bons pratos, brindar e criar memórias", afirma o proprietário Bruno Vinhas.

Restaurante Paladino

Localizado na Pampulha, o Paladino oferece uma experiência rural em meio à cidade. O cardápio do chef Marcelo Haddad foca em pratos de raiz, com porções fartas servidas em panelas de pedra, como a costela de porco com barbecue de goiabada (Ripa na Chulipa) e a Galinhada.

O espaço de 30 mil metros quadrados conta com mini fazendinha e playground, permitindo que os pais relaxem enquanto as crianças se divertem. O restaurante não fará reservas para a data e o atendimento será por ordem de chegada.

Monka Cervejaria

A Monka Cervejaria preparou um fim de semana de comemorações, unindo o Dia Internacional da Cerveja ao Dia dos Pais. A programação inclui música ao vivo, parrilla e um tour guiado pela fábrica com degustação direto do tanque, que dá direito a uma taça belga de brinde.

Os pais terão 40% de desconto no tour e na régua de degustação, que apresenta as novas cervejas premium da casa: Scotch Ale, Bock e Tripel, ao lado da premiada American IPA.

Pinga e Frita

No Mercado de Origem, o restaurante comandado pela chef Paolla Stocler celebra a data com a culinária mineira de panela. O destaque é a técnica que dá nome à casa, na qual as carnes são douradas lentamente com pingos de água para um sabor caramelizado.

No almoço de domingo, a Galinhada da Roça será preparada ao vivo a partir das 11h30. Outro clássico disponível é o Feijão Tropeiro completo.

Ô Chefe Steakhouse

Com três unidades em BH, o Ô Chefe Steakhouse foca na alta gastronomia de brasa. O menu de domingo, disponível a partir das 12h, destaca cortes certificados e pratos autorais, como a Picanha Nobre finalizada com queijo raclete e o arroz de polvo.

O cardápio, sob o comando do chef Ronaldo Avelar, inclui desde entradas como o croquete de costela defumada até massas frescas e uma carta de drinques autorais.

Yakan

Com unidades na Savassi e no Vila da Serra, o Yakan oferece um rodízio premium de culinária japonesa no formato à la carte. Os pedidos são feitos por tablets, garantindo que todos os pratos sejam preparados na hora.

Pelo valor fixo de R$ 189,90 por pessoa, o menu inclui sushis e sashimis, carpaccio trufado e pratos quentes como o teppanyaki de picanha. Crianças até 5 anos são isentas, e de 6 a 12 anos pagam metade do valor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.