BH: restaurantes preparam menus especiais para o Dia das Mães

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A comida é uma das melhores formas de celebrar uma data importante. Talvez por isso mesmo o Dia das Mães deixa mesas de restaurantes e de lares tão disputadas. Em estabelecimentos, que elevam a importância e o significado da data comemorativa, são apresentados aos clientes menus criados exclusivamente para a ocasião.

Esse é o caso do Gero, restaurante localizado no Hotel Fasano, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O estabelecimento preparou um cardápio com uma opção de entrada, duas de principal e uma de sobremesa para celebrar o Dia das Mães.

Os pratos serão servidos no almoço e no jantar do sábado e do domingo (9/5 e 10/5). A entrada sugerida pela casa é uma salada de queijo boursin (de cabra) com beterraba, nozes e redução de vinagre balsâmico (R$ 79).

No que diz respeito aos principais, as opções são filé de black cod (também conhecido como peixe-carvão-do-pacífico, pescado nas águas do Alasca – Estados Unidos) grelhado na brasa acompanhado de fregola (massa típica da Sardenha – Itália –, em forma de pequenas bolinhas) com espinafre e cogumelos porcini (R$ 299); e chorizo grelhado no forno a carvão com manteiga de ervas e maionese de batatas (R$ 182).

A refeição se encerra com uma torta de massa crocante com recheio de baunilha, raspas de limão siciliano e pinoli (R$ 40). As reservas (recomendadas) podem ser feitas pelo telefone: (31) 3500-8970.

Jantar nortista

Na próxima sexta (8/5), o restaurante Flor de Jambu, no Centro de BH, vai preparar um jantar especial para celebrar as mães (disponível mediante reserva). A noite começa com uma entrada à escolha do cliente, que pode ser a pata de caranguejo envolta em massa de macaxeira e frita acompanhada de molho da casa; ou uma bruschetta de jambu com queijo Canastra.

Partindo para os principais, a casa vai oferecer um filé de peixe amazônico grelhado, finalizado com manteiga de jambu e chicória acompanhado de arroz com castanha do Pará e salada com crocante de feijão-manteiguinha; a outra opção é pirarucu com açaí tradicional do Norte do país; ou arroz com tucupi, jambu, tofu, alga nori e castanhas do Pará e de caju tostadas.

O jantar se encerra com um creme de cupuaçu com ganache de chocolate meio amargo e crocante de tapioca. O valor do jantar para uma pessoa é R$ 135; para duas, R$ 265; e para três, R$ 390. As reservas devem ser feitas por meio do perfil no Instagram do restaurante (@florde_jambu).

Menus especiais

Quem também aposta na gastronomia da Itália é o restaurante O Italiano, no Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste da capital.

A casa vai servir um menu de quatro tempos em comemoração ao Dia das Mães, que começa com um couvert composto por focaccia de alecrim, manteiga de rúcula e tomatinhos. Dentre os antepastos, são três opções a escolher: polpettini (pequenos polpetones) de carne recheados com muçarela de búfala servidos com molho pomodoro; crostata coberta com carne bovina picada na ponta da faca e aliche; ou uma mistura de rúcula, radicchio, couve-flor tostada, maçã verde, gorgonzola e nozes.

Já dentre os principais, poderão ser apreciados pratos diversos. Com filé-mignon, há a opção de espaguete cacio e pepe com a carne ou a lasanha feita com filé picado, molho de tomate e fonduta de queijo. Para quem gosta de camarão, a sugestão é uma massa recheada com o crustáceo servida com molho de mostarda e mel e ovas de peixe.

Por falar em peixe, uma das sugestões é um pirarucu defumado com mousseline de banana e legumes grelhados. Para os vegetarianos, será servido um espaguete com molho pesto, burrata e raspas de limão siciliano.

De sobremesa, os clientes podem escolher entre os morangos frescos com suspiro e creme de chocolate branco ou o clássico tiramisú. Os valores do menu começam em R$ 198 (variam conforme a escolha do prato principal).

Uma massa recheada servida com figos é o prato especial do Nino Cucina para as mães Vitória Nepomuceno/Divulgação

Voltando ao Bairro de Lourdes, o restaurante Nino Cucina criou um prato, uma sobremesa e um coquetel especialmente para o próximo fim de semana (9/5 e 10/5). Os clientes poderão degustar uma massa recheada com ricota e aspargos, servida com compota de figos e molho de nozes (R$ 92); uma cheesecake brûlee feita com biscoitos da marca Biscoitê (R$ 44); e um coquetel com suco de laranja e limão, framboesa, espumante e espuma de especiarias (R$ 42).

Já no Ninetto, casa que também tem pegada italiana situada no BHShopping, no Belvedere, Região Centro-Sul da cidade, a sugestão especial para a data é um principal: uma lasanha que intercala camadas de massa fresca, carne cozida, muçarela de búfala, molho pomodoro e ainda é finalizada com farofa de pão (R$ 86). As mães presentes também ganham um “welcome drinque”. A iniciativa especial é válida no almoço e no jantar do próximo sábado (9/5) e domingo (10/5).

Sugestões especiais

No Pacato, restaurante também em Lourdes, o domingo que celebra as mães (10/5) vai contar com duas sugestões especiais de pratos principais. A primeira delas é o “Wellington de sereno”, um tornedor de filé-mignon serenado, envolto em farce (espécie de patê) de frango e massa folhada, purê de mandioca e demi-glace de licoroso mineiro com jabuticaba (R$ 162). A segunda, ideal para quem ama peixe, é um cherne na brasa com cogumelos silvestres, gnocchi de baroa e velouté de cajuzinho do cerrado (R$ 154).

Condição especial

A já tradicional feijoada do Tatu Bola, casa com unidades na Savassi (Centro-Sul) e Pampulha, vai ser especial para as mães neste domingo. Desde que estejam acompanhadas por pelo menos um cliente pagante, as mamães ganham a feijoada de cortesia. O valor normal do serviço é R$ 49,90 por pessoa.

Presente para elas

Apesar de não desenvolver um menu especialmente para a data, o restaurante Bebedouro Bar e Fogo, com unidades nos bairros São Luiz e Olhos D’Água, nas regiões da Pampulha e Oeste, respectivamente, vai presentear todas as mães que passarem por lá neste domingo, com uma taça de espumante. Além disso, as 40 primeiras reservas ganham ainda um kit com sete facas.

O Al Mar, também localizado no Bairro São Luiz, por sua vez, preparou um menu especial de almoço para a data com opções de entradas, pratos e sobremesas. Os clientes poderão escolher começar a refeição com um mil folhas com tartare de filé-mignon e purê de alho negro e creme de gemas (R$ 78) ou com o pastel de bacalhau com ora-pro-nóbis e muçarela com molho de tapenade (R$ 68).

Dentre os principais, as opções são: parmegiana de tilápia recheada com queijo Canastra, mousseline de mandioca com provençal de lulas e camarões finalizado com molho romesco (R$ 189, para compartilhar); e medalhão de filé-mignon, com batatas gratinadas com legumes na manteiga de sálvia (R$ 99, individual).

Para fechar o almoço, a casa propõe duas opções de sobremesa. A primeira, é um pudim de leite com calda de chocolate e frutas vermelhas (R$ 25); e a segunda, profiteroles de doce de leite acompanhado de sorvete de chocolate com pimenta e flor de sal (R$ 29). De presente, a casa vai oferecer massagem para as clientes homenageadas.

Comemoração tardia

Uma das etapas do jantar assinado por Juliana Duarte e Marina Leite é um bife de Curraleiro com cogumelos e folhas Tulio Borges/Divulgação

Para quem não estiver por aqui no Dia das Mães ou mesmo para quem quiser celebrar de maneira tardia, a Cozinha Santo Antônio traz um jantar interessante e cheio de histórias. A chef da casa, Juliana Duarte, vai receber Marina Leite, à frente do restaurante Casulo em Lapinha da Serra, distrito de Santana do Riacho, na Região Central de Minas, para um jantar em homenagem à amizade de Rosa, avó de Marina, e Zezé, mãe de Juliana.

A sequência começa com três “bocadas” árabes, inspirada em Catarina, bisavó de Rosa. A entrada, um bacalhau espiritual, é uma receita de Zezé que foi registrada no caderno de receitas de avó da Marina.

O primeiro prato é um bobó, receita de Rosa. O segundo, parte de uma receita própria registrada no caderno de Zezé e se apresenta em um bife de gado curraleiro servido com folhas selvagens e cogumelos.

A sobremesa é uma torta tradicional de Zezé acompanhada de um sorvete de coco feito por Marina Leite. As reservas podem ser feitas pelo número: (31) 98218-6427. O valor por pessoa é R$ 230 e sobe para R$ 350 caso o jantar seja harmonizado.

Serviço

Gero

Rua São Paulo, 2.320, Lourdes

(31) 3500-8970

Flor de Jambu

Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, Centro

(91) 98064-5780

O Italiano

Rua São Vicente, 155, Olhos D'Água

(31) 99767-5190

Nino Cucina

Rua Curitiba, 2090, Lourdes

(11) 3368-6863

Ninetto

BR-356, 3049, Belvedere

(11) 3368-6863

Tatu Bola (Unidade Savassi)

Avenida do Contorno, 6557, Savassi

(11) 5590-2359

Bebedouro Bar e Fogo (Unidade Pampulha)

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835, São Luiz

(31) 3191-9397

Al Mar

Avenida Dom Orione, 116, São Luiz

(31) 99176-2675

Cozinha Santo Antônio

Rua São Domingos do Prata, 453, Santo Antônio

(31) 98218-6427

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia













