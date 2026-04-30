4 mães encontraram, nos biscoitos, fonte de sustento e expressão artística

Sabor, textura, beleza, técnica e… sustento. Por trás de cada unidade de biscoito amanteigado, há mulheres que deixaram profissões para trás para investirem em algo muito delicado. São mães que encontraram nas massas propósito e nas tintas, glacês, carimbos e até flores, ferramentas de expressão artística. Hoje, elas conciliam a maternidade com as fornadas.



Nesta matéria, você vai conhecer a história de quatro empreendedoras que usam biscoitos como telas em branco e encantam clientes a cada mordida e olhar.

Vocação manual



Os carimbos usados na Sweet Ana servem para padronizar e identificar os sabores, por isso o de limão tem formato de limão Sweet Ana/Divulgação

Antes vendedora, Neide Magalhães, da marca Sweet Ana, se encontrou no mundo dos biscoitos depois da gravidez, quando precisou se dedicar totalmente à criação da filha. Fazendo os aniversários dela, ela foi percebendo uma facilidade com o trabalho manual e doces. Começou pelos cupcakes e, em 2016, descobriu e começou a fazer os biscoitos decorados. “Comecei sem nenhum curso, fui aprendendo sozinha mesmo. Naquela época, nem tinham tantos vídeos que ensinavam”, conta.



Apesar de ter trabalhado (e ainda oferecer pontualmente) biscoitos cobertos com desenhos de glacê real, Neide se especializou nos carimbados – disponíveis em sabores diversos, a exemplo do mais vendido, limão siciliano; do tradicional de baunilha; laranja com lavanda; e até mesmo os salgados de parmesão e ervas frescas ou queijo Minas com cebola desidratada.



“Cresci muito e os decorados demandam demais. Eles são minha arte e não tem como delegar. Por essa razão, foquei nos amanteigados carimbados”, explica a proprietária da marca, que tem um ateliê, apenas para retiradas e aulas, no Bairro Coração de Jesus, Região Centro-Sul.



Os diferentes carimbos usados nos biscoitos servem para padronizar e identificar os sabores (por exemplo, o de limão tem formato de limão e o de paçoca, de amendoim), mas também podem ser personalizados a cada pedido. Muitas empresas, por exemplo, encomendam de brinde com a logomarca estampada.

Presente comestível



Na história de Neide, a pandemia foi uma virada de chave. Naquele momento, muitas pessoas passaram a presentear outras com comidas, como um gesto de carinho à distância. “A partir dali, foquei mais no biscoito como presente, e hoje minha empresa é justamente focada nisso e nos brindes de empresas.”

Justamente por isso, a embalagem é tão importante quanto o sabor. Além da massa crocante e delicada e do uso de ingredientes de muita qualidade, ela preza pela beleza dos embrulhos. “Trago essa questão da identidade visual e de ‘coleções’ a cada data especial [como a Páscoa ou o Natal]”. Nada passa despercebido. As sacolas têm estampas que combinam com as embalagens e até mesmo as tags dos biscoitos. Os laços são perfeitamente dados.



Entre caixas de presentes e outros produtos, como o brownie e o cupcake, os biscoitos são vendidos a R$ 25 no saquinho com 100g ou R$ 55 na latinha decorada com 150g. Os preços dos decorados, que são, em sua maioria, sazonais, devem ser consultados. No momento, os dois modelos criados para o Dia das Mães, inspirados na flor margarida, são vendidos a R$ 18 cada ou R$ 26 a dupla.

Adeus, arquitetura



Na Biscoito Meu, os formatos variam de acordo com o tema das festas, que representam a maior demanda da marca Cacá Lanari/Divulgação

O interesse pelos biscoitos também surgiu na vida de Adriana Lanari, da Biscoito Meu, após o nascimento da filha. “Sou arquiteta de formação e, quando engravidei, dei uma pausa no trabalho. Depois que minha filha nasceu, procurei biscoitos personalizados para encomendar para o batizado, mas as pessoas não tinham disponibilidade”, conta.



Em dezembro daquele mesmo ano, 2018, Adriana fez um curso de biscoitos decorados e amanteigados que sua mãe havia lhe mostrado. No Natal seguinte, já conseguiu vender amanteigados e foi um sucesso. “Foi maravilhoso. Ali eu vi que não ia voltar para a arquitetura.”

Os decorados foram lançados para a Páscoa de 2019, depois que ela fez um curso individual, focado neles, com a mesma professora. Ela, aliás, foi quem passou a receita preferida de Adriana, que não vê necessidade de mudar a massa. “Todas as vezes em que ‘fujo’ um pouco, acabo voltando para a primeira receita.”

Mais comemorações



A pandemia também foi um momento decisivo para Adriana. No começo, toda a preparação para a Páscoa pareceu em vão. Eram poucos pedidos. Na semana do feriado, no entanto, ela percebeu um aumento de vendas ligado ao fato de as pessoas começarem a assimilar que o distanciamento social ia durar mais do que imaginavam.



“Começou a ter uma procura de lembrancinhas para enviar para amigos e familiares. Foi aí que trabalhei com motoboy pela primeira vez. Percebi que, naquele momento, tudo virou motivo de comemoração”, conta, chamando a atenção para os “mêsversários”, celebrações mensais da vida do bebê que “explodiram” com a pandemia e fizeram a demanda pelos biscoitos aumentar.



Hoje, apesar de os presentes continuarem fortes, os aniversários e festas como batizados são a maior demanda de Adriana, que trabalha sozinha e na própria casa. Em datas especiais, como o Natal, ela recebe a ajuda da mãe, que foca nas massas dos biscoitos decorados (sempre de baunilha).



Os formatos variam de acordo com o pedido. Entre eles, borboleta e carrinho de bebê. Os valores também são variáveis, mas, só para ter uma ideia, o biscoito com o tamanho aproximado de um palmo é vendido por a partir de R$ 24 a unidade. A lata de sortidos da Biscoito Meu, com cookie de limão com doce de leite, nozes, entre outros, sai por R$ 198.

Desenhos manuais



"Sou muito perfeccionista. Se algo sai fora do planejado, nem entrego" -- Andrezza Lima, Kd Meu Biscoito? Leandro Couri/EM/D.A.Press

Depois de se formar e atuar como fisioterapeuta, Andrezza Lima passou mais oito anos como maquiadora em um salão até se deparar com os biscoitos. Em casa, na pandemia, ela resolveu fazer um curso que sua vizinha estava oferecendo. Quando viu, os dotes para desenhos manuais que estavam guardados consigo (ela nunca havia trabalhado com isso) emergiram por meio dos doces – e assim nasceu a Kd Meu Biscoito?.

A empresa começou com aquela boa propaganda boca a boca. E sem se dar conta, no Dia das Mães de 2021, já estava recebendo muitos pedidos. “A minha intenção não era parar de trabalhar no salão. O biscoito veio com a pandemia, mas, quando foi flexibilizando e o salão voltou. Tentei manter os dois, mas já não estava dando. O volume de clientes começou a crescer muito.”

De pouco em pouco



Para chegar ao seu biscoito perfeito, Andrezza levou cerca de dois anos. “Sou muito perfeccionista. Se algo sai fora do planejado, nem entrego. Sempre faço biscoitos extras para cada pedido”, destaca.

A própria base amanteigada levou tempo para chegar ao seu ideal. Andrezza destaca que até a tonalidade da manteiga fez diferença no processo. O ingrediente precisou ser menos amarelado para que não manchasse a camada de glacê que vai por cima.



Isso, aliás, exige muitos cuidados. A cada “camada” de desenho de glacê no biscoito, é preciso secar. As divisões que enxergamos no relevo do resultado final estão ligadas a esse processo. Portanto, cada vez em que Andrezza faz uma parte do desenho, precisa colocar o biscoito na desidratadora para, enfim, continuar.

Depois de secar todas as camadas de glacê, chega a hora da pintura, que traz uma noção de profundidade e deixa o desenho muito mais realista. Tudo é feito manualmente por ela, com a ajuda apenas de um projetor. As pinceladas podem reproduzir, de acordo com o desejo do cliente, azulejos, personagens ou mesmo pessoas reais. No caso de batizados, que são o carro-chefe da Kd Meu Biscoito?, muitos mandam a foto da criança para que Andrezza reproduza.



Por ser tudo tão personalizado, os valores variam muito de acordo também com a complexidade do modelo. Geralmente, os biscoitos menores feitos para brindes são vendidos a partir de R$ 13, com o mínimo de 20 unidades. Os maiores, de corpo inteiro de personagens, saem a partir de R$ 27, com o mínimo de duas unidades.

Do jardim para a massa



Por cima da massa amanteigada, são posicionadas flores comestíveis plantadas na casa da fundadora da Biscoito de Flor Heloisa Drumond Fotografias/Divulgação

“A frase que eu mais escuto é que dá muita dó de comer”, conta Bruna Borçari, fundadora da marca Biscoito de Flor. Sua história com os biscoitos amanteigados começa em 2019. Fotógrafa, ela decidiu fazer por hobby um biscoito com flores que havia visto na internet. Usou uma massa amanteigada que já fazia para o filho e uma flor comestível do quintal da mãe. No Dia das Mães daquele ano, Bruna presenteou a família com os biscoitos. “Depois que postei no Instagram, acabou a minha paz”, brinca, ao relembrar o sucesso.



Conciliando os biscoitos com a fotografia, Bruna começou a plantar flores na jardineira do seu apartamento. Na pandemia, teve mais tempo para aumentar a gama de espécies de flores com que trabalhava, além de desenvolver a melhor receita de biscoito para deixar as flores bem grudadinhas – a quantidade de manteiga é a chave desse resultado.



Há três anos, o trabalho de Bruna é exclusivamente com os biscoitos. Desde 2022, ela mora em uma casa onde consegue plantar e cuidar da melhor forma as flores que vão para a massa. “As flores são sazonais, então variam de acordo com a época, mas costumo ter sempre 10 variações”, diz. Lavanda (a única que transfere aroma), beijinho, bougainville e cosmos são algumas das espécies.

Único sabor



Bruna optou por trabalhar exclusivamente com o sabor de biscoito amanteigado com baunilha e toque de laranja (vendido a R$ 8 a unidade, com pedido mínimo de 20), nos formatos redondo, redondo com borda ondulada e quadrado. “Hoje, já flexibilizo em relação aos formatos, há uma variedade disponível, mas não posso abrir o leque de sabor por que isso limita muito o tempo de produção”, explica, enfatizando o quão manual é seu trabalho de abrir a massa e colocar flores e folhas, uma a uma.



Além disso, ela sempre destaca que escolheu conciliar essa vida com a maternidade. Ela tem dois filhos e não abdica do cuidado deles. “Não posso ignorar que tenho dois filhos que ficam comigo. Sou uma mãe que acompanha as crianças em casa.”

Novidades em breve



Num futuro próximo, além de um curso on-line, Bruna pretende lançar um casadinho com flor, outro biscoito com frutas e ainda versões sem glúten e sem lactose do seu produto. Na última edição da Quermesse da Mary – evento muito destacado por Bruna, que a ajudou a alcançar novos clientes –, ela levou algumas unidades tingidas com pigmentos naturais de clitória (azul) e hibisco (rosa). Foram as primeiras a acabar e podem entrar no portfólio em breve.

Anote a receita: biscoito amanteigado de baunilha da Sweet Ana by Neide Magalhães

Biscoito amanteigado de baunilha da Sweet Ana by Neide Magalhães Stael Cascelli/Divulgação

Ingredientes:

500g de farinha de trigo;

200g de açúcar refinado;

200g de manteiga em temperatura ambiente;

1 pitada de sal;

1 colher de chá de baunilha;

1/2 colher de chá de fermento em pó;

1 ovo.

Modo de fazer:

Bata a manteiga, o açúcar e o sal até virar uma mistura fofinha e aerada.

Acrescente os ovos e a baunilha até que a massa fique homogênea.

Desligue a batedeira, acrescente a farinha de trigo e o fermento.

Bata até a massa soltar das laterais da batedeira.

Coloque a massa em um saquinho plástico e leve à geladeira por 1 hora.

Parta a massa em 4 partes para abrir.

Coloque a massa entre 2 sacos plásticos para abrir sobre uma bancada.

Use 2 palitos de churrasco ou 2 pedaços de canaleta como nivelador.

Corte com um cortador no formato desejado.

Coloque os biscoitos cortados em um tabuleiro e asse em forno pré-aquecido a 200°C, até as laterais dos biscoitos começarem a dourar (em torno de 15 minutos).

Retire o tabuleiro do forno e deixe os biscoitos esfriarem para depois retirá-los do tabuleiro.

Serviço



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(31) 99105-6209

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Biscoito Meu



(31) 99795-0518



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Kd Meu Biscoito?



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Biscoito de Flor

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