De Abaeté para BH: conheça um dos biscoitos mais amados da cidade

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Sabe aquela receita simples que encanta pela história e pelo afeto de toda uma família? Pois é, o biscoito de queijo do Biscoitim (R$ 2,50 a unidade) é exatamente assim. Apesar de não ter uma produção complexa, há muito amor e dedicação de familiares que se uniram para transformar essa iguaria abaetense em belo-horizontina também.

Tudo começou com uma prima da avó materna de Rafael Miranda, proprietário do Biscoitim, que foi precursora da receita na cidade de Abaeté, na Região Central de Minas. Logo, o biscoito assado de queijo canastra se popularizou na cidade e, até hoje, é tradicional por lá.

Assim como tantas pessoas do município, Rafael passou a infância comendo esse biscoito na casa da avó. Boa parte da família se mudou para a capital do estado, mas a iguaria não ficou para trás.

Há cerca de 25 anos, uma das tias de Rafael decidiu começar a produzir essa espécie de “rosquinha de queijo” para vender nas casas dos belo-horizontinos. Os resultados foram surpreendentes, o biscoito foi muito aprovado pelo público da capital mineira, e isso fez, inclusive, com que ela adaptasse e melhorasse ainda mais a receita.

Com o sucesso da receita adaptada e da tia, que chegou a abrir lojas físicas, outros tios passaram a vender os biscoitos. Ao todo, cinco dos 12 irmãos da mãe de Rafael trabalharam com a venda do produto. Tendo esse crescimento em vista, os familiares combinaram em manter a receita em segredo, compartilhada apenas entre o clã.

O Biscoitim

Todas as unidades vendem, somadas, cerca de 50 mil biscoitos por mês Cl!C Conteúdo Digital/ Divulgação

Apesar de o biscoito já ter feito sucesso anteriormente, a partir do momento que Rafael decidiu investir na iguaria como base de seu empreendimento, a fama deslanchou. Ele, que é formado em direito e que nunca havia cozinhado ou empreendido, apesar de ter sangue comerciante, enxergou no biscoito seu futuro.

Em 2015, criou e registrou sua marca. A primeira loja foi aberta em outubro daquele ano na Rua Goiás, em um ponto que estava sendo passado por um tio seu. “Eu não sabia cozinhar e nunca tinha empreendido. Meus tios me ajudaram muito no começo, peguei muitas dicas e o contato dos melhores fornecedores”, destaca Rafael.

Em 2025, ano em que comemora sua primeira década de existência, o Biscoitim já coleciona quatro unidades. Por isso, inclusive, se tornou inviável para Rafael produzir as massas para todas as lojas sozinho. Ele já contou com o apoio do irmão na produção e é amparado hoje pela ajuda de três pessoas de confiança, afinal, a receita ainda é mantida em segredo pela família.

Padrão de qualidade

Os biscoitos de queijo indo para o forno Cl!C Conteúdo Digital/ Divulgação

Rafael explica que o preparo da receita é relativamente simples e acredita que o sucesso acontece justamente pela qualidade dos insumos e pelo controle da produção. “Fazemos treinamentos para que os funcionários saibam como moldar o biscoito e vamos os acompanhando nesse processo”, destaca.

Outro fator que corrobora com a qualidade do produto final é a produção das massas, que é diária. “Até hoje, não conseguimos utilizar a massa congelada, o resultado não fica bom como com o uso da fresca". Por isso, os biscoitos são preparados, do início ao fim, diariamente - e por poucas mãos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



E a quantidade de biscoitos vendidos não é pequena - nem perto disso. A média comercializada em todas as unidades somadas é de cerca de 2.500 unidades por dia. Por mês, a empresa vende por volta de 50 mil biscoitos de queijo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata