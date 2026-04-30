Império de biscoitos: conheça marca que transformou o alimento em negócio

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Com apenas nove anos de idade, Raul Matos já trabalhava vendendo pães nas ruas de São Bernardo do Campo, onde nasceu. Com 13 anos, foi para uma fábrica de buchas. Conseguiu uma bolsa para cursar administração e com apenas 18 anos ele já se tornava sócio de uma empresa que produzia barras de cereais. Depois de fundar quatro empresas, inclusive uma que produzia insumos para biscoitos, Raul se juntou a sua esposa, Carol, para o nascimento da Biscoitê.

A marca de biscoitos finos foi fundada em 2012 e hoje já conta com mais de 80 unidades espalhadas pelo Brasil. “Passamos por mais de 30 países atrás do ‘biscoito perfeito’. Fomos entendendo que existem milhares de fórmulas e culturas por trás do biscoito, que todo mundo tem uma receitinha da família ou da avó. Vimos, entretanto, que esse produto não era usado como um presente, o mercado ainda era mal posicionado em relação a isso. Por isso, nossa ideia foi montar uma marca com atendimento, identidade visual e embalagens incríveis”, conta Raul, fundador e CEO da Biscoitê.

E para que a experiência fosse toda incrível, era preciso uma loja – não daria para vender algo tão diferente no meio do supermercado. O primeiro ponto de vendas foi um quiosque num shopping na capital paulista.

Franquias

Um dos clássicos da marca é o que tem fubá e limão siciliano na massa Biscoitê/Divulgação

A opção de trabalhar com franquias favoreceu o crescimento e expansão da Biscoitê. “Nossos franqueados são apaixonados pela marca. A maioria deles eram clientes, inclusive”, explica.

A marca conta com uma cozinha de distribuição em São Paulo responsável por abastecer as mais de 80 lojas em 15 estados. A ideia de Raul, no entanto, é que mais pontos como esse sejam montados e que a distribuição seja cada vez mais descentralizada. “Queremos investir em produtos exclusivos de cada região”, completa.

O produto, que ainda tem um “ar artesanal” (a exemplo dos biscoitos decorados com glacê real) precisa de cuidado e atenção. Justamente por isso, a expansão demanda, além de espaço e maquinário, uma equipe qualificada e atenta. “Temos biscoitos que podem ser levemente diferentes dos outros. Num mundo tão padronizado, acho que essas ‘imperfeições’ passaram a ser mais valorizadas, e isso não tem nada a ver com falta de qualidade”, destaca Raul.

Perto de nós

Em Belo Horizonte, a Biscoitê está no Diamond Mall (no Santo Agostinho) e BH Shopping (no Belvedere), ambos na Região Centro-Sul de BH e no Boulevard Shopping, localizado no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste da capital mineira. Juiz de Fora, cidade na Zona da Mata de Minas Gerais, também conta com uma unidade da marca de biscoitos.

No estado mineiro, Raul destaca o sucesso dos “best-sellers” da marca. “Os biscoitos casadinhos (a partir de R$ 49,90) saem bem, assim como um clássico, que é o de fubá com limão siciliano (a partir de R$ 42,90). Os 'soft cookies' (a partir de R$ 16,90), que são assados na hora, também vendem bem por aí”, conta, destacando o nome que deu aos cookies macios e recheados.

Serviço

(Diamond Mall)

Avenida Olegário Maciel, 1600, Santo Agostinho

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 13h às 20h

(31) 98237-6117



(BH Shopping)

BR-354, 3049, Belvedere

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 14h às 20h

(31) 98237-6117



(Boulevard Shopping)

Avenida dos Andradas 3000, Santa Efigênia

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 12h às 20h

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