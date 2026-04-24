Confira a agenda gastronômica do fim de semana (25 e 26/4)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O fim de abril promete ser agitado em Belo Horizonte, pelo menos no meio gastronômico. A capital mineira vai receber eventos especiais para todos os gostos, que agradam desde os apaixonados pela brasa até os amantes de uma boa pizza. Confira, aqui, o que mais vai nos deixar com água na boca nos próximos dias:

Dia do Churrasco

A picanha é um dos cortes servidos no festival do Bebedouro Bar e Fogo Hector Duarte/Divulgação

O Dia Nacional do Churrasco é celebrado hoje (24/4), mas o Bebedouro Bar e Fogo, localizado no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de BH, se prepara para uma grande festa amanhã (25/4). A casa aposta no open bar e open food das 12h às 20h. No menu, será possível encontrar pão de alho, tulipinha de frango, linguiça artesanal, croquete de costela, batatas, etc. A parte premium do evento ainda dá direito a pastel de camarão e porção de polvo com linguiça.

Dentre os cortes de carne, os clientes vão poder se deliciar com picanha, ancho com chimichurri, fraldinha na mostarda e até costela de fogo de chão. Os ingressos podem ser comprados pelo Sympla e são vendidos a R$ 279.

Serviço



Festival Bebedouro Boteco e Churrasco

Sábado, 25 de abril

Das 12h às 20h

Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D’Água

Minas Tchê

Desde 17 de abril, o Mercado de Santa Tereza, no bairro de mesmo nome, na Região Leste da capital mineira, conta com uma programação cultural e gastronômica voltada para tradições gaúchas. Além de artesanatos e itens de vestuários, os cerca de 100 expositores trazem sabores de sua terra. Queijos, chocolates, embutidos, cucas, vinhos, chope e costela de chão são algumas das atrações da parte de gastronomia do evento.

Os ingresso que dão direito à entrada estão à venda no site por R$ 10.

Serviço

22ª edição do Minas Tchê

Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza (Mercado Distrital de Santa Tereza)

Entre os dias 17 e 26 de abril

Sábado e domingo, das 11h às 22h



Evento “Sem Reserva”

O restaurante Pacato, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH, vai receber um pedacinho do Nimbos, bar de hambúrguer, e do Vizú, de pizzas, ambos da Savassi. O evento que acontece no próximo domingo (26/4), intitulado “Sem Reserva”, vai contar com um menu especial com hambúrgueres, pizzas e coquetéis autorais. Assinam a experiência o chef Caio Soter, do Pacato; Luli Moreira, do Nimbos; e Mafê Manna e Julia Puello, do Vizú Pizza Bar.

Serviço



Pacato Sem Reserva (1ª edição)

Domingo, 26 de abril

A partir das 18h

Rua Rio de Janeiro, 2.735, Lourdes

Festival do Torresmo

Doce de leite, torresmo e queijo: os clássicos mineiros se unem em petisco no Porks Guilherme Silveira/Divulgação

Entre os dias 22 de abril e 3 de maio, as unidades do bar Porks nos Bairros Castelo, na Região da Pampulha, e Funcionários e Centro, ambos na Região Centro-Sul da capital, recebem o Festival do Torresmo.

Essa iguaria mineira será vendida em diferentes formatos e acompanhada de sabores que podem surpreender. Torresmo com queijo coalho e melado de cana (R$ 37); “pirulito” de torresmo de rolo com lemon pepper (R$ 30); torresmo com goiabada de barra e em calda (R$ 37); hambúrguer de costela bovina, com 75g de panceta fatiada, queijo muçarela, cebola caramelizada no shoyu e molho especial (R$ 46); e “Trio Mineiro”, com torresmo, queijo canastra e doce de leite (R$ 35) são os pratos que compõem esse cardápio especial.

Serviço



Festival de torresmo Porks

Entre os dias 22/ 4 e 3/5

(Unidade Funcionários)

Praça Tiradentes, 41, Funcionários

De segunda a quinta, das 17h à 0h

Sexta, das 15h à 1h

Domingo, das 15h às 23h



(Unidade Centro)

Avenida Álvares Cabral, 534, Centro

De terça a sexta, das 17h à 0h

Sábado e domingo, das 15h à 0h



(Unidade Castelo)

Rua Castelo de Alenquer, 50, Castelo

De terça a quinta, das 17h à 0h

Sexta, das 17h à 1h

Sábado, das 15h à 1h

Domingo, das 15h às 23h

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck