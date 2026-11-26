Se não tivesse de fazer severo controle de açúcares por causa do diabetes tipo 2, só tomaria sorvete no verão. E, para falar a verdade, no inverno também. Brasileiro fez do sorvete uma sobremesa sazonal, o que não tem nada a ver. Na Rússia, eles vendem picolé na rua coberta de neve. Com uma vantagem: sem precisar de carrinho especial, pois o frio não derrete nada. O povo faz fila para comprar.

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Sorvete, além de ser um agrado para o paladar, é alimento quase sempre completo. Tem leite, tem creme, às vezes tem frutas. Então, em vez de tomar um copo de leite, que detesto, acho ótimo tomar um belo sorvete.



Só que a indústria nacional ainda não acredita que deve contemplar quem faz regime de controle de açúcares. O comum é que o tipo diet só apresente dois sabores, nas marcas industrializadas. Um deles é o detestável napolitano, que mistura creme, chocolate e morango. O variante é da La Basque, com vanilla, chocolate e papaia. Para quem gosta de mamão, é bom. Mas por que não fazer um diet de abacaxi, fruta nossa? Ou de limão, que dá o ano inteiro?



É claro que as fábricas têm suas estratégias de marketing, não há de ser o meu paladar particular que vai modificar alguma coisa. Acontece que, nesta época do ano, elas investem uma grana preta para divulgar produtos. A Kibon, a maior fábrica nacional de sorvetes, está anunciando investimento da ordem de R$ 30 milhões em novos sabores de sorvetes diferenciados.



É claro que vai dar certo. Mas um dos últimos lançamentos da empresa, o sorvete de coco com abóbora, parece até ter sido feito por algum estrangeiro, tal o distanciamento do sabor real desse doce tão brasileiro. Na nova leva prometida para o verão, será relançada a embalagem de dois litros de coco com abacaxi. Mas o marketing avisa que será edição limitada, novidade tomada emprestada de joalherias e confecções, que vendem poucos exemplares de joias e roupas. Mas sorvete?



Nós, mortais consumidores, não conseguimos entender muito bem esse tipo de sofisticação. Triste constatação: entre as novidades, não há nenhum produto diet.



Se fosse rica, gostaria mesmo de consumir o Häagen-Dazs, produto de minha preferência. Só que não dá. Por ser importado, o potinho pequeno está girando pelos R$ 25. Mais ou menos o preço da sobremesa de dia de festa para a família inteira, não dá para tomar sempre.



Aliás, o Luigi, do Espírito Santo, tem um sorvete diet de coco razoável. O outro sabor, como não poderia deixar de ser, é o napolitano…



Dia desses, procurando algo novo, descobri no Carrefour a marca Saint Luiger, produzida em São Paulo com licenciamento chileno, bem aproximada do importado Häagen-Dazs. E custa um terço do preço, o que é altamente animador. As misturas são até semelhantes: cheese cake com strawberry é uma delas. Curiosidade: parece que só o Carrefour comercializa a marca. Fui procurar no Verdemar e não achei. Alexandre, o proprietário da casa, foi buscar um Miss Daisy, da Nestlé, achando que podia ser ele. Não era, e custa o dobro do outro.

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Vale a pena deixar de lado essa tolice de pensar que sorvete só pode ser tomado no verão.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.