A idade me pegou completamente cuidadosa a respeito das novidades de que os mais jovens gostam. Na semana em que meu marido se foi, apaguei de vez meu celular, pioneira que fui deste meio de comunicação.

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Quando Fábio de Castro, filho da minha grande e querida amiga Helena Castro, me contou sobre o celular, aconselhou-me que comprasse o aparelho que estava chegando à cidade. “Se não prestar, você não gasta mais de R$ 260, é o que custa uma linha”, ele disse.



Aderi logo, o aparelho tinha quase o tamanho de um tijolo, mas me serviu muito, até quando foi levado para os States. Eu gostava de novidades. Para contar pouco e não me gabar muito, a primeira matéria produzida em computador aqui no jornal foi de minha autoria.

Tínhamos ido à Europa e visitado vários jornais em busca de conhecimento. Valeu pra burro, porque a novidade era tão grande que o Jornal do Brasil, o famoso diário do Rio de Janeiro, deixou de sair um dia por não conseguir adotar integralmente o computador na edição.



Muitos não vão se lembrar disso, mas há alguns fatos profissionais que não consigo esquecer. Só que, com a idade, passei a não encarar com calma e conhecimento total os sucessos da tecnologia que tomaram conta do mundo. Para evitar problemas, não compro nada por esses meios de venda que as pessoas adotam até para fazer sacolão. Sem falar em roupas, sapatos, acessórios e outras necessidades cotidianas.



As poucas vezes em que não resisti à necessidade de fazer uma compra por pagamento antecipado, via cartão de crédito, usei o favor de uma prima. Junto a isso, outra mania: não compro nada faturado, não divido compra nenhuma. Prefiro adiar a compra se não posso pagar de uma só vez, e por aí vai.



Quem segue os ditames do comércio atual acha que sou doida ou totalmente prejudicada. O que, vejam vocês, não me livra da praga de receber e-mails sem conta envolvendo dinheiro, dívida, protesto e outras doideiras.



Antes da pandemia, o que chegava cotidianamente eram doações de dólares. Vinham sempre da África ou da China, oferecidas por viúvas cheias de dinheiro, sem herdeiros, e já nas últimas da doença fatal. Os e-mails davam todas as indicações de como proceder para ganhar a grana, por pura doação de uma fada-madrinha.



Às vezes, fico querendo saber se alguém já caiu nesse golpe. Do jeito que as coisas estão em matéria de falta de dinheiro, é bem possível que um menos favorecido embarque. Fico pensando também quem é que tem tempo para montar esses golpes, muitos deles criados a partir de vidas exibidas au grand complet no celular.

As pessoas gostam de divulgar aos sete ventos como levam sua vida, desde o doce que ganharam de presente até campanhas pedindo contribuição para isso ou aquilo – ajudar o próximo sempre, que é mais comovente. O que recebo desses e-mails não está no gibi.



O último mais constante é de um título protestado em meu nome no Recife, cidade que adorei conhecer, mas onde não vou há mais de 20 anos. Como é que alguém se lembrou de montar esse golpe? Pode ser gente que não me conhece nem de longe, que não sabe da minha mania de só comprar à vista, de não dar cheques antecipados, de não colocar minha vida econômica além das possibilidades. A mania dos desocupados não tem mesmo tamanho.

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Outro golpe que deve ser irresistível para alguns é o da doação de produtos que estão sendo lançados no comércio. Para recebermos amostras, é preciso remeter ao doador todos os nossos dados pessoais: telefone, endereço, CPF e outros detalhes. Tem de tudo um pouco: de produtos de beleza a alimentos. Será que tem gente que ainda cai nesse golpe?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.