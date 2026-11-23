Quem cai no golpe do Pix pode ou não conseguir na Justiça que o banco devolva o dinheiro, e o que separa um caso do outro aparece nas decisões dos tribunais. Levantamento feito com inteligência artificial pela InteliLaw (intelilaw.ai), lawtech de Curitiba que desenvolve ferramentas de IA para advogados, em acórdãos de cinco tribunais de justiça estaduais (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia) mostra que neles convivem duas linhas de decisão. Na primeira, o banco é condenado a devolver o dinheiro porque deixou de barrar uma operação fora do padrão do cliente, abriu sem cautela a conta usada pelo golpista ou não reagiu ao aviso da fraude. Na segunda, a responsabilidade é afastada porque a própria vítima fez a transferência, com senha e no próprio celular, sem sinal de falha no serviço.

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O Superior Tribunal de Justiça traçou a mesma divisão neste ano. Em abril, em processo relatado pelo ministro Raul Araújo, da Quarta Turma, o tribunal manteve a conclusão de culpa exclusiva da vítima no caso de um correntista que fez o Pix com a própria senha e sem cautelas mínimas, e registrou que a condição de idoso, por si só, não transfere a responsabilidade ao banco (AREsp 3145766/RJ). Em junho, a Terceira Turma manteve a condenação de um banco que validou, em dois dias, a contratação de crédito seguida de transferências via Pix que somaram cerca de R$ 270 mil, no golpe da falsa central de atendimento. Para o colegiado, operações tão fora do padrão revelam falha nos mecanismos de segurança, e o fato de a vítima ter seguido as orientações do golpista não afasta a responsabilidade (AgInt no REsp 2250402/SP).

Nos tribunais estaduais, parte das condenações se apoia no que o banco deixou de ver antes da transferência. Há decisões que responsabilizam a instituição por não detectar um Pix muito acima do limite diário ou desproporcional ao histórico do cliente (TJBA), por permitir transações destoantes do perfil da correntista (TJRJ e TJSP) e por abrir, sem os cuidados exigidos, a conta que recebeu o dinheiro do golpe (TJSP e TJMG). O uso de dados vazados do cliente pelo golpista também aparece como fundamento de condenação (TJBA).

O segundo ponto é a reação depois do aviso. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central para recuperar valores de Pix em caso de suspeita de fraude, aparece nas decisões dos dois lados. Na Bahia, decisão do relator na Terceira Turma Recursal condenou as empresas envolvidas porque não houve prova de que o MED ficou ativo pelos 90 dias previstos na regulamentação: segundo a decisão, não basta um único acionamento, porque o bloqueio deve se repetir sempre que entrar dinheiro na conta do golpista (processo nº 0002903-65.2024.8.05.0191). Também na Bahia e no Rio Grande do Sul, bancos foram condenados por não tomar providências depois de avisados da fraude. Em sentido oposto, em casos em que o MED foi acionado e já não havia saldo na conta de destino, tribunais da Bahia e do Rio Grande do Sul afastaram a responsabilidade.

A linha que livra o banco aparece nos cinco tribunais: quando a transferência foi feita pela própria vítima, com senha pessoal e a partir do celular cadastrado, sem prova de falha no serviço, o caso é tratado como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, hipótese do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Entre os dois polos, há decisões que dividem o prejuízo: no TJSP, uma decisão repartiu a perda em partes iguais entre banco e cliente, e no TJMG houve reconhecimento de culpa concorrente da vítima sem afastar o dever de segurança do banco.

Para o professor Sérgio Pádua, doutor em Direito e Head de IA da InteliLaw, o levantamento mostra que a pergunta central mudou de lugar. “Por muito tempo, a discussão girou em torno de a vítima ter sido ingênua. As decisões levantadas perguntam também se o banco poderia ter barrado a operação ou recuperado o dinheiro. Ter caído no golpe não encerra o caso; o que decide é o que cada lado consegue provar sobre o antes e o depois da transferência”, afirma. Nas condenações por falta de reação, aparecem elementos como o aviso imediato ao banco, o pedido de acionamento do MED, os protocolos de atendimento e o boletim de ocorrência.

O levantamento foi feito com o InteliLaw Juris, sistema de pesquisa de jurisprudência da empresa, que busca decisões por tese, agrupa os acórdãos e extrai de cada grupo a tese adotada, com o trecho da ementa que a sustenta, conferido letra por letra. Em novembro de 2026, foram consultados os acórdãos sobre golpe do Pix disponíveis no acervo de cada tribunal, julgados entre setembro de 2023 e junho de 2026.

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Segundo Fabiana Lima, cofundadora da InteliLaw, esse é o tipo de pergunta que escritórios e departamentos jurídicos fazem antes de propor ou contestar uma ação. “Saber como cada tribunal trata um tipo de golpe exigia ler centenas de acórdãos. Cada consulta deste levantamento levou poucos minutos, e cada conclusão vem com o trecho da decisão que a sustenta”, afirma.