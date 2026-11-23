SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta semana deve ser uma das mais movimentadas para o varejo brasileiro, com a programação de ofertas para a Black Friday, que acontece na sexta-feira (27). Antes mesmo da data oficial, os consumidores devem receber diferentes propagandas e ofertas ao longo dos próximos dias. No entanto, para aproveitar os descontos, é necessário ficar atento a golpes e evitar compras por impulso que possam comprometer o orçamento financeiro.

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A ABBC (Associação Brasileira de Bancos) chama a atenção para diferentes tipos de fraude que podem se intensificar durante o período. Segundo Marcelo Souza, coordenador da campanha Tem Cara de Golpe, os criminosos têm criado situações em que os próprios consumidores são induzidos a facilitar as fraudes, sem perceber.

"Os golpes mudaram. Antes, a principal orientação era conferir o endereço do site ou não instalar arquivos desconhecidos. Agora, os criminosos criam situações em que a própria vítima é convencida a realizar procedimentos que parecem seguros", diz.

Entre os golpes que exigem atenção estão aplicativos que pedem para o consumidor encostar o cartão no celular, QR Codes adulterados que direcionam para pagamentos que cairá em contas de criminosos e falsas telas de verificação.

VEJA OS GOLPES MAIS COMUNS

1) APROXIMAÇÃO DE CARTÕES COM RELAY NFC

De acordo com a ABBC, nesse golpe, a vítima é convencida a instalar um aplicativo apresentado como ferramenta de proteção do cartão ou segurança da compra. Em seguida, recebe a orientação de encostar o cartão no celular e digitar a senha para uma suposta verificação. Na verdade, o aplicativo retransmite a comunicação por aproximação para um dispositivo controlado pelos criminosos, permitindo transações não autorizadas.

2) QUISHING

O golpe utiliza QR Codes fraudulentos para direcionar a vítima a páginas falsas ou induzi-la a fazer pagamentos indevidos. Quando códigos de pagamento são adulterados, o dinheiro pode ser enviado diretamente para contas de criminosos.

3) CLICKFIX

Nesse golpe, o consumidor se depara com uma falsa tela de segurança, semelhante às usadas para confirmar que a pessoa não é um robô. Em vez de apenas marcar uma opção, a vítima é induzida a copiar e executar um comando no computador. A ação pode instalar programas maliciosos capazes de manipular imagens e vídeos e tentar contornar mecanismos de verificação de identidade.

4) GOLPE DO FALSO ESTORNO

Os lojistas também podem ser vítimas de fraudes. No golpe do falso estorno, o criminoso faz uma compra, alega que houve um erro e pede a devolução do dinheiro por uma transferência separada, para uma chave Pix indicada por ele. Depois, ainda contesta a transação original junto ao banco, na tentativa de receber uma segunda devolução.

O QUE FAZER PARA EV

COMO EVITAR OS GOLPES?

A ABBC recomenda conferir os dados da operação antes de confirmar pagamentos. No Pix, por exemplo, é importante verificar a identificação do recebedor, incluindo nome e CPF ou CNPJ. Se os dados não corresponderem aos informados pelo vendedor, não conclua a transação.





CONFIRA OUTRAS RECOMENDAÇÕES DA ABBC:

- Desconfie de ofertas muito vantajosas: preços muito abaixo dos praticados no mercado podem ser uma isca. Pesquise a reputação da loja antes de comprar.

- Evite links recebidos por mensagens: procure a loja pelo navegador ou utilize o aplicativo oficial do estabelecimento.

- Prefira cartões virtuais: use essa modalidade em compras pela internet, quando disponível, e ative notificações de movimentações financeiras.

-Ajuste os limites de pagamento: mantenha os limites do Pix e do cartão compatíveis com os gastos planejados.

- Desconfie de cobranças extras e pedidos incomuns: confirme eventuais taxas de entrega nos canais oficiais da transportadora e não faça procedimentos inesperados de reconhecimento facial para receber encomendas.

CUIDADO COM O ORÇAMENTO

Os consumidores também devem ficar atentos para evitar compras por impulso que possam comprometer as contas no fim do mês. Gastos excessivos podem levar à necessidade de recorrer ao cheque especial ou impedir o pagamento integral da fatura do cartão de crédito. As duas modalidades estão entre as que cobram os juros mais altos do mercado.

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Por isso, especialistas recomendam que o consumidor se organize antes de ir às compras, estabelecendo quanto pode gastar. Se possível, também é importante acompanhar a evolução dos preços dos itens desejados para verificar se os descontos anunciados são reais.