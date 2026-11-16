A imagem do consumidor que compra no calor do momento durante a Black Friday não corresponde mais ao que acontece na prática. Segundo a pesquisa da Wake em parceria com a Opinion Box, apenas 5,7% dos brasileiros citam a compra por impulso como motivo para aproveitar a data. A maioria (54,9%) quer comprar itens de que já precisava por um preço melhor, e 50,8% pretendem adquirir produtos que já desejavam. Outros 30,7% querem substituir produtos antigos e 29,6% pretendem antecipar as compras de Natal.

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O levantamento mostra que a Black Friday se consolidou como uma jornada de consumo mais longa, mais planejada e criteriosa, que começa antes de novembro e continua depois do pagamento.

Metade dos consumidores se prepara com mais de um mês de antecedência

De acordo com o estudo, em 2026, 50,2% dos consumidores apontaram que pretendem começar a buscar ofertas mais de um mês antes da Black Friday. Outros 25,5% começam cerca de 15 dias antes, e só 4,9% deixam a pesquisa para a própria sexta-feira. O hábito se firmou nos últimos anos: o índice era de 37,8% em 2024, subiu para 50,5% em 2025 e ficou estável neste ano.

O planejamento também chega ao bolso. 33,6% dizem ter começado a se preparar financeiramente nos meses anteriores à data, e 18,7% guardam dinheiro ao longo do ano. Isso não significa preferência pelo pagamento à vista, uma vez que o cartão parcelado sem juros é a forma de pagamento escolhida por 58% dos entrevistados, e para 55,8% a possibilidade de parcelamento é sempre ou frequentemente decisiva.

A compra também se espalhou pelo calendário. 53,6% pretendem distribuir seus pedidos ao longo de novembro, conforme encontrarem boas ofertas. Já 13,1% vão concentrar as compras na Black Week, 19,7% vão comprar só na sexta-feira e 13,5% ainda não decidiram.

A percepção sobre a importância da data também mudou. Para 40,6%, a Black Friday é tão importante quanto outras ocasiões promocionais, enquanto apenas 27,8% ainda a veem como o principal momento de compras. Outros 28,3% dizem que ela perdeu relevância ou preferem outras datas. Além disso, depois da sexta-feira promocional, só 15,2% acham que não haverá mais ofertas relevantes.

O consumidor também se tornou mais desconfiado. 47,2% acreditam que os descontos só valem a pena em algumas categorias, 27,9% acham que os preços costumam ser "maquiados" e só 21,5% avaliam que a maioria das ofertas compensa.

Por isso, a conta vai além do preço na etiqueta. Entre os principais fatores que fazem o consumidor desistir de uma boa oferta estão:

Preço acima do normal ou desconto falso: 42,6%

Frete muito alto: 36,4%

Desconto pouco atrativo: 32,5%

Avaliações ruins: 32%

Falta de confiança no site: 31,2%



No checkout, taxas ou juros adicionais no parcelamento fariam 54,8% desistirem da compra. Além disso, 54,6% procuram frete grátis mesmo que a entrega demore mais. O Pix também pesa: o desconto nesse meio de pagamento aumenta muito a chance de compra para 39,9% dos entrevistados.

A busca por segurança também influencia a decisão. Avaliações e comentários na página do produto influenciam 69,9% dos respondentes, recomendações de amigos e familiares chegam a 61,6%, e análises de especialistas ou reviews no YouTube 51,9%.

A inteligência artificial já faz parte da jornada, mas com ressalvas. 35,7% dizem usar IA em algum grau para pesquisar produtos ou marcas, e 12,9% já começam a busca por ferramentas de IA. Os resumos de avaliações gerados por IA dividem opiniões. 45% dos consumidores consideram algo positivo, mas ao mesmo tempo, 35,7% passam a confiar menos nesses resumos quando sabem que foram feitos por IA. Quando a avaliação é um vídeo gerado por IA, o impacto negativo chega a 55,8%.

Descoberta em vários canais

Os marketplaces são o ponto de partida da pesquisa para 56,2% dos consumidores. Em seguida vêm sites de marcas ou lojas (42,4%), aplicativos (33,2%), comparadores de preço (26,9%), Instagram (21,4%), lojas físicas (20,4%), TikTok (16,9%) e ferramentas de IA (12,9%).

A loja física segue com um papel firme entre quem pretende comprar presencialmente, 52,1% querem ver, tocar ou experimentar o produto, 45,2% valorizam a retirada imediata e 33,9% buscam atendimento humano.

O resultado da Black Friday continua depois da data

O estudo também mostra que a experiência após o pagamento tem impacto direto na intenção de recompra. Atraso excessivo na entrega faria 50,1% deixarem de comprar novamente na mesma loja. Mais fatores que prejudicam essa intenção são o recebimento de produto danificado ou incorreto (49,6%), a descoberta de que o desconto não era real (49,1%), a dificuldade para efetuar trocas ou devoluções (46%) e o atendimento ruim ou demorado (45,4%). Por outro lado, programas de fidelidade ou cashback aumentariam a chance de recompra para 43,6%, uma experiência de compra fluida para 42,1%, cupons exclusivos para 41,1% e um bom pós-venda para 36,5%.

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"A Black Friday deixou de ser uma corrida de um dia só. O consumidor chega com referências de preço, faz a conta até o fim e avalia a experiência muito depois do checkout. Para o varejo, a disputa começa antes da campanha e o resultado só aparece de verdade nos meses seguintes, quando esse cliente decide se volta ou não", explica Alessandro Gil, VP da Wake.