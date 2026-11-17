A Black Friday, marcada para 27 de novembro, volta a colocar os canais de atendimento do varejo sob pressão. Em 2025, o Procon-SP recebeu 2.979 reclamações relacionadas à data, aumento de 39,67% em relação às 2.133 queixas registradas em 2024.

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O Reclame Aqui contabilizou mais de 8,6 mil reclamações entre a tarde de 26 e a manhã de 28 de novembro de 2025. Os principais motivos foram atraso na entrega (23,25%), produto não recebido (12,68%) e propaganda enganosa (10,7%), seguidos por pedidos de estorno (6,64%) e cobranças indevidas (4,47%).

O atendimento também interfere na recompra. Pesquisa destacada pelo Portal ClienteSA aponta que 45% dos consumidores não comprariam novamente de uma loja após uma experiência de atendimento insatisfatória na data. Já o estudo CX Global Insights Brasil 2026, da Ipsos, indica que apenas 31% dos consumidores percebem melhora no atendimento com o uso de IA, enquanto levantamento da CNDL e do SPC Brasil mostra que 73% dos consumidores digitais fizeram ao menos uma compra pelo WhatsApp no mês anterior à pesquisa.

A Noovi, empresa brasileira de soluções para experiência do cliente, desenvolve o NX Center, plataforma que reúne gestão de custos de inteligência artificial, agentes autônomos e histórico unificado de atendimento. Para Pablo Rio, CEO da Noovi, a pressão da data está na combinação entre volume e fragmentação dos canais. “Na Black Friday, o volume cresce em todos os canais ao mesmo tempo. A IA ajuda quando conhece o histórico do cliente e sabe quando passar o caso adiante”, afirma.

Com o histórico unificado, o NX Center tem registro das interações feitas por WhatsApp, chat, e-mail ou telefone fica disponível tanto para os agentes de IA quanto para os atendentes humanos, o que evita que o consumidor precise repetir informações ao mudar de canal. A gestão de custos permite acompanhar o consumo de IA em períodos de pico.

Com a Black Friday a poucos dias e o histórico recente de alta nas reclamações, a capacidade de resolver as demandas no primeiro contato passa a ser parte do planejamento do varejo para a data.

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Mais informações: nxc.noovi.com.br