Com a proximidade da Black Friday, uma das principais datas do varejo no segundo semestre, o e-commerce brasileiro se prepara para um aumento no número de transações. Projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom) indicam que o volume de pedidos deve chegar a 18,24 milhões, expansão de 10,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita deve alcançar a marca de R$ 14,75 bilhões, alta também de 10,4%.

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Para Eduardo Esparza, VP General Manager da Tenerity na Ibéria e no Brasil, empresa especialista em engajamento que atua no aumento do valor da relação entre marcas e clientes, o cenário é positivo, mas é preciso prestar atenção ao ticket médio, que deve, segundo a Abiacom, manter-se estável em R$ 808,50.

“A expansão da receita deve ser impulsionada principalmente pelo aumento no volume de pedidos. Com o ticket médio praticamente estável, o desafio para as marcas é aproveitar esse maior fluxo de consumidores para construir vínculos que ultrapassem a compra pontual e estimulem a continuidade dessa relação com o cliente”, analisa Eduardo.

Nesse contexto, soluções de retail media ganham espaço em novos pontos de contato e criam oportunidades para os varejistas. A página de confirmação do pedido, por exemplo, permite apresentar ofertas e benefícios sem interferir no processo de compra.

Para o executivo, “essa estratégia pode ganhar ainda mais relevância quando combinada a programas de benefícios, como cashback, clubes de compras e recompensas. Ao integrar essas iniciativas às campanhas de retail media, o varejista cria estímulos para manter a interação com o consumidor mesmo após a compra”.

Um exemplo desse modelo é o Compra e Volta, programa da Tenerity que reúne mais de 330 lojas em seu shopping online e oferece aos associados cashback mínimo de 10%, além de um bônus mensal que proporciona economia adicional para o cliente.

Consumidor consolida preferência pelos canais digitais

A relevância do ambiente online também encontra respaldo nos indicadores da última edição do evento. Levantamento da Kantar de 2025 indica que 92% dos consumidores realizaram compras pela internet. Já dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), referentes à semana da Black Friday de 2025, apontam crescimento de 9% no comércio eletrônico na comparação anual, enquanto as lojas físicas registraram recuo de 1,4%.

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“A forte adesão aos canais digitais mostra que o ambiente online já ocupa um espaço relevante na jornada do consumidor. Para o varejista, o desafio é aproveitar esse fluxo para criar oportunidades de interação e estimular a recorrência, mantendo o relacionamento com o público também após a data”, finaliza Eduardo.