Encontrar um produto com o preço esperado pode ser o empurrão que faltava para o consumidor fechar uma compra na Black Friday. Para 69% dos usuários do Kwai, descontos em pagamentos via Pix ou à vista são um dos principais atrativos da data, enquanto 24% afirmam aceitar pagar um pouco mais se tiverem a possibilidade de parcelar no cartão de crédito. Os dados mostram que, além do valor anunciado, as condições de pagamento têm peso na decisão de compra.

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A preferência pelo pagamento à vista também aparece entre os meios que os consumidores pretendem utilizar durante a temporada de ofertas. O Pix à vista foi citado por 42,6% dos respondentes, seguido pelo cartão de crédito (27,7%) e pelo Pix parcelado (8,9%). O resultado aponta para a busca por alternativas que ajudem a equilibrar o orçamento e aproveitar as oportunidades da data.

O momento da compra também depende da percepção de que a oferta vale a pena. Quando questionados sobre a possibilidade de encontrar, antes da Black Friday, um produto pelo preço que gostariam de pagar, 55% disseram que comprariam antecipadamente. Outros 45% preferem esperar pela data oficial para tentar garantir condições melhores. O comportamento mostra que a decisão não está necessariamente concentrada na última sexta-feira de novembro, mas pode acontecer quando o consumidor identifica uma oportunidade compatível com suas expectativas.

Além do preço, a segurança na escolha também é um ponto importante da jornada. A pesquisa identificou que a limitação financeira e o medo de se arrepender da compra estão entre as principais barreiras para quem não pretende comprar na Black Friday. Nesse cenário, ter acesso a informações sobre os produtos, conhecer suas características e entender se eles atendem às necessidades de cada umpode ajudar o consumidor a tomar uma decisão mais consciente

O que os consumidores pretendem comprar

Eletrônicos, roupas e acessórios aparecem entre as categorias com maior intenção de compra para a Black Friday 2026. A pesquisa também mostra diferentes expectativas de gasto: 24% pretendem desembolsar entre R$ 100 e R$ 300, enquanto 19% planejam gastar até R$ 100. Outros 19% estimam compras entre R$ 300 e R$ 800, e 16% pretendem investir de R$ 800 a R$ 2 mil. Já 8% esperam gastar mais de R$ 2 mil, enquanto 14% ainda não decidiram quanto pretendem desembolsar.

A pesquisa reforça o papel do conteúdo na jornada de compra, que pode começar antes mesmo da busca direta por ofertas. No Kwai, os usuários encontram vídeos que apresentam produtos em situações de uso e publicações com informações e recomendações, além de ofertas e promoções disponíveis na plataforma. Com o Kwai Shop, a experiência conecta descoberta de produtos e possibilidade de compra no mesmo ambiente.

Black Friday no Kwai Shop

Para essa data, o Kwai Shop prepara uma campanha com o conceito “Até 90% OFF: os menores preços do ano”, reunindo mais de 2 mil produtos com descontos de até 90%. A plataforma também disponibilizará mais de R$ 4 milhões em cupons para os consumidores aproveitarem as ofertas durante o período.

Entre as categorias com maior volume de ofertas estão ferramentas e itens para casa, perfumes, artigos de cozinha, suplementos, roupas masculinas, moda íntima feminina e calçados. A campanha contará ainda com a participação de mais de 10 mil criadores de conteúdo, ampliando a presença de produtos e ofertas em diferentes formatos na plataforma.

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Metodologia - A pesquisa Black Friday 2026, realizada pelo Kwai for Business, foi conduzida por meio de questionário in-app entre 22 e 26 de maio de 2026, com 10.383 respondentes. Participaram usuários ativos na plataforma nos 30 dias anteriores à pesquisa, por meio de participação espontânea. O estudo utilizou metodologia não probabilística e de auto seleção.