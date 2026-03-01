Fartura em Portugal

Com a missão de tornar Minas Gerais cada vez mais conhecida no exterior, a Plataforma Fartura abre seu calendário de 2026 novamente em Portugal, participando pela quarta vez do festival Essência do Vinho, este ano na cidade do Porto. O evento termina hoje, mas a comitiva está em terras lusitanas desde o dia 23 de fevereiro.

No dia 25, o Jantar Minas no Porto, promovido em parceria com o Sistema Fecomércio MG, foi no restaurante do Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, às margens do Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, conhecido pela vista privilegiada para o centro histórico da cidade e pela integração com as históricas caves da marca Kopke, a mais antiga casa de vinho da região, fundada em 1638.

O menu da noite foi assinado pelo chef português Tony Salgado, responsável pela cozinha do hotel, que conduziu a experiência dialogando com referências mineiras, com a participação de chefs do Senac em Minas.

Encontro imobiliário

Quem está em BH é Luiz Felipe Maia, que veio de Portugal para um jantar exclusivo nesta quarta-feira. Luiz Felipe recebe alguns convidados para apresentar sua curadoria de residências no Alentejo, em Lisboa e na Comporta, além de fazer o pré-lançamento de um projeto de lá. Luiz Felipe é neto de Álvaro Maia. O evento será na Casa do Porto, às 19h30.

Entre artes

A noite da última terça-feira foi especial para um seleto grupo de arquitetos. Eles foram convidados de Adriana Vasconcelos e dos filhos e sócios, Eloi e Naty, para um jantar especial na cobertura do galerista Murilo de Castro, no Santa Lúcia. O motivo? Apresentar o designer Albert Murta e suas premiadas luminárias da Design Selo que são representadas em Minas pela A. de Arte. Elegância, requinte, modernidade e descontração em torno de um universo diversificado do que há de melhor em arte contemporânea foi o que os profissionais da arquitetura e do design de interiores vivenciaram. Jantar assinado pelo Okinaki. Precisa dizer mais alguma coisa?

***



Por falar em Murilo de Castro, ele começa amanhã mais uma edição do seu curso de História da Arte Brasileira – do Modernismo ao Contemporâneo. São seis segundas-feiras, com aulas às 19h15. Imperdível.

Aniversário

Carla Machado ama comemorar seu aniversário e não se faz de rogada. Ela mesma organiza o almoço por adesão e convida as amigas. O encontro é sempre na A Casa da Agnes, em dia de semana, e a tarde se prolonga até o fim do dia. Bate papo agradável e muitas risadas.

Programação CCBB-BH

O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte recebe, de 6 de março a 5 de abril, a temporada especial “15 anos Lamira!”, que reúne dois espetáculos do repertório da companhia tocantinense: “A Jornada de Kokoro”, em cartaz de 6 a 15 de março, e “GIBI”, de 20 de março a 5 de abril. A programação inclui ainda oficinas gratuitas e ações de vivência e mediação crítica, celebrando a trajetória da Lamira Artes Cênicas, que completa 15 anos de circulação pelo Brasil e exterior.

PREMIAÇÃO DO SAMBA

O Carnaval da Liberdade 2026 premiou, pela primeira vez, as Escolas de Samba de Belo Horizonte, no último dia 23, na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes. Oito escolas de diferentes regiões da capital participaram da disputa, concorrendo em seis categorias do Grupo Especial: Melhor Fantasia, Melhor Alegoria, Melhor Bateria, Melhor Casal Porta-Bandeira e Mestre-Sala, Melhor Rainha de Bateria e Melhor Samba-Enredo. O júri foi composto por Lira Ribas, Lair Assis, Marcela Mòr, Thiago Delegado e Duda Diniz. A Canto da Alvorada destacou-se ao vencer em três categorias: Melhor Fantasia, Melhor Alegoria e Melhor Rainha de Bateria, com Gabriela Santos. Já a Estrela do Vale conquistou os prêmios de Melhor Bateria e Melhor Samba-Enredo. Na categoria Melhor Mestre-Sala e Porta-Bandeira, o troféu ficou com a Triunfo Barroco.

BH à Porter

O Salão BH.à.Porter inverno 2026 em pronta entrega (para o atacado) acontece amanhã e terça-feira, com abertura marcada por palestra de Alessandra Favorito, no hotel Mercure. Desta vez, a promoção da Coopermoda não terá o salão de negócios habitual e as vendas serão feitas somente nos showrooms das marcas. Outra novidade são as atendentes customizadas com t-shirts do evento, vídeos e fotos registrando tudo para postagens em tempo real nas mídias sociais. Mais de 150 compradoras confirmaram presença e 50 grifes estão participando oficialmente.

Por aí...

Durante cerimônia concorrida, o professor Amilcar Vianna Martins Filho assumiu a cadeira de associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O homem certo em distinção merecida. A cadeira ocupada por ele tem como patrono o Anibal Pinto de Matos. A saudação ao novo associado foi feita pelo ex-governador Eduardo Azeredo.

O dinâmico Manoel Hagen já está organizando grupos para visitas culturais, em abril, ao salão SP Arte, Feira Internacional (a maior do assunto no país) e a Bienal de Arquitetura Brasileira (ambas no Parque Ibirapuera). Tem ainda esticada à Pinacoteca, Masp e museus da Ipiranga e da Língua Portuguesa. Vale a pena conferir. Informações pelo telefone (31) 98810.8260.

A ex-modelo mineira Zoe Mello retorna à terra com mil projetos de sustentabilidade. Depois de desfilar para marcas importantes nos anos 80 foi para a California onde criou o projeto Touch, com pegada sustentável, ligando Brasil e EUA. E foi premiada pela iniciativa. Na chegada aqui, teve drinks na casa do amigo e estilista Celso Afonso. Em grande estilo.

Uma boa surpresa na nossa moda são as bolsas da grife AsCury cujo nome remete aos nomes das proprietárias Alessandra e Paula, filhas da Maria Eugênia Cury. A mãe já atua na área há 30 anos, mas a marca foi lançada em 2025. O forte são os bordados minuciosos e criativos aplicados nas peças, e elaborados em uma comunidade em Oliveira. Para essa temporada, lançaram a coleção Origem em três capsulas, a primeira delas inspirada nos tons e formas florais do ipê. Tudo nas vitrines da Mima-me, no Belvedère. Também atuando na marca, o Eduardo Olszewski.

A onipresente Virgina Fonseca micou na Sapucai, mas brilhou por aqui. A saber: ela instalou quiosques em cinco malls de BH (simultaneamente), com filas longas em todos eles. O sucesso tem razão de ser: um perfume com aroma e fixação similares ao produto de uma marca famosa italiana. Só que o preço é nove vezes menor. É o mesmo princípio das suas linhas de cosméticos, shampoos e mais, todos fabricados lá fora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os reflexos do feminismo exacerbado e suas campanhas estão se voltando contra as mulheres femininas assumidas. Receosos de duvidosas acusações de assédio os marmanjos sumiram do mapa. Até uma festa em Nova York fracassou com elas pagando 100 dólares e eles entrando de graça. Consta que as mulheres que (realmente) curtem um belo guapo, estão ficando revoltadas com as ativistas wokes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.