A importância da presença

Nos dias atuais, está mais do que evidente o que é essencial para o desenvolvimento de uma criança. Não se trata apenas de educação formal, nem de brinquedos caros ou viagens. Trata-se, sobretudo, da presença constante dos pais, do tempo de qualidade que eles dedicam aos filhos.



A presença não se mede em horas apenas, mas em atenção e consistência. É nas ações diárias, coisas que são hábitos no dia a dia, como o beijo de bom dia, a conversa na volta da escola, fazer as refeições em conjunto, o abraço antes do sono. É com essas pequenas coisas que se constrói a sensação de segurança. E crianças seguras têm mais confiança para explorar o mundo. Se sentem amparadas e compreendidas, e sabem que, mesmo diante de desafios, não estão sozinhas.



Essa base emocional é a primeira escola da resiliência. Resiliência não é nascer forte, mas aprender a lidar com as dificuldades. E isso se aprende quando os pais estão presentes para oferecer suporte.



Quando uma criança cai, o gesto do adulto que a ajuda a levantar é lição de coragem. Estudos mostram que filhos que recebem atenção e apoio constantes desenvolvem melhor autoestima e habilidades sociais. Eles aprendem a reconhecer suas emoções e a lidar com frustrações de forma saudável.



Muitas vezes, os pais acreditam que estar presente significa controlar ou proteger demais, na verdade, presença é acompanhar sem sufocar, é oferecer suporte sem anular a autonomia da criança.



Pais presentes também reforçam valores e limites de forma consistente. Regras claras, acompanhadas de explicações e empatia, ajudam a criança a compreender consequências. Com isso, cresce a capacidade de tomar decisões conscientes e lidar com frustrações. É importante lembrar que a presença não precisa ser constante fisicamente, mas deve ser perceptível.



A presença constante oferece um “porto seguro” interno, que acompanha a criança para além da infância. Para os pais, estar presente exige esforço consciente. Significa priorizar momentos de qualidade mesmo em agendas apertadas, escutar sem pressa, e valorizar o cotidiano. Pais ausentes ou inconsistentes podem gerar insegurança e ansiedade nos filhos. O desafio do mundo atual é equilibrar trabalho, responsabilidades e vida pessoal.

Crianças que se sentem amadas e apoiadas aprendem a enfrentar o mundo com coragem, sabendo que tem quem se importe com elas. A maior herança que os pais podem deixar não está em bens materiais, mas na certeza de que a criança sempre terá um porto seguro.

