Educando jovens



Dois anos após o lançamento da iniciativa global “BRIDGE”, sob o lema “Educando os jovens de amanhã, hoje”, as iniciativas do Unicef apoiadas pelo BMW Group já apresentam resultados. No Brasil e no México, as iniciativas de educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) foram fortalecidas, incluindo a capacitação de professores, o fornecimento de equipamentos para centenas de escolas e a criação de oportunidades de aprendizagem inclusivas para comunidades que anteriormente tinham acesso limitado à educação técnica. Após uma fase de planejamento realizada em 2024, diversas ações foram implementadas em 2025 nos estados do Amazonas, Maranhão e São Paulo. O programa tem como objetivo beneficiar diretamente 3 mil adolescentes no longo prazo e alcançar 30 mil pessoas por meio de cursos online. Ano passado, quase 7 mil estudantes foram atendidos diretamente nos sistemas públicos de ensino dos três estados, e 172 escolas receberam capacitação e ou kits tecnológicos que possibilitaram a aprendizagem e a adoção de metodologias STEAM.

Almoço



Soraia Abras abriu sua casa para um almoço, no sábado, dia 24, para comemorar o aniversário do namorado, Fábio Doyle Filho. Encontro agradável para casais amigos que se

estendeu até à noite.

Comemoração dupla



Georges Perona e seu filho Jean decidiram comemorar, juntos, seus aniversários com uma grande festa na tarde do dia 24, que varou a madrugada. Tânia Salles, esposa de Georges – que estava linda em um modelo Iorane – organizou tudo com perfeição, como sempre. O local foi escolhido por Jean, o Espaço Meet. Decoração na medida certa. A moçada ficou no primeiro andar e a turma mais madura, nas mesas no segundo andar, mais longe da música, para ajudar na conversa. Os pequenos tiveram espaço kids. A Old is Cool Band abriu a pista tocando o melhor da dance music dos anos 80 e 90, depois foi a vez do Índio assumir a animação. Pista cheia o tempo todo. Comes e bebes da melhor qualidade. No dia seguinte, Jean continuou com um grande churrasco em sua casa. Datas muito bem celebradas.

Jantar



É nesta quinta-feira, 5, o primeiro jantar do ano de Lilian Furman. Será no Automóvel Clube, às 20h30, com música ao vivo, voz e piano. Menu completo com couvert, entrada, duas opções de prato principal, sobremesa e mesa de café. Um bom motivo para encontro antes do carnaval.

Modernos Eternos



Sempre inovando quando o assunto é arte e decoração, Josette Davis resolveu revelar, com antecedência, o local da próxima mostra Modernos Eternos. Levou uma turma bacana para conhecer as instalações da E.E. Dom Pedro II, onde será a 11ª edição da Modernos Eternos, de 16 de junho a 12 de julho. A ideia foi mostrar o ambiente ainda vazio, valorizando o trabalho dos profissionais que, depois, será revelado.

Lançamentos



Um dos pontos altos na agenda de lançamentos do inverno 2026 nos showrooms da cidade foi o da grife Anne Fernandes. Movimentação intensa e revelação do trabalho bacana de Luciana e Anne Fernandes. As linhas com tecidos em jacquard e renda guipure belíssimas, assim como os casacos longos. Em fevereiro e março, novas cápsulas invernais serão lançadas.



Contra o câncer



Dia 15 de fevereiro é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil e da importância do diagnóstico precoce, do acesso ao tratamento e do apoio integral às famílias de crianças e adolescentes com câncer. No Brasil, cerca de 8 mil novos casos são diagnosticados por ano. Embora as chances de cura ultrapassem 80% quando o diagnóstico é precoce, atrasos, falta de informação e desigualdades regionais ainda comprometem o início do tratamento. O câncer infantil começa muito antes da quimioterapia, nos primeiros sinais muitas vezes ignorados Fiquem atentos aos sinais e procurem os médicos. Fica o alerta da coluna.

Por ai...

Os amigos e familiares de Manoel Teodoro Rocha estão felizes da vida com a boa evolução da recuperação de sua enfermidade, um avanço que teve o justo agradecimento com terços rezados na igreja da Santissima Trindade, no Gutierrez. Com direito a imagens enviadas, ao vivo, para ele com os fiéis junto à sua esposa, Sonia Moura Rocha, nas orações.

Para quem acha que realeza rima apenas com moleza, o rei Felipe VI da Espanha liderou ranking como o monarca mais atuante da Europa. Em 2025 foram quase 200 dias cumprindo agenda, tanto dentro quanto fora do país. Já a sua esposa, a rainha Letizia, entrou no ranking das mais econômicas: gastou ‘apenas’ 240 mil euros com roupas. Antes de se casar, ela era jornalista de tv.

O casal Ivone e João Lobato superfeliz com a chegada do neto Samuel. O menino é pura simpatia. Com as exigências que o crescimento infantil exige, os papais Marina e Renato Teixeira deixaram a casa em condomínio e voltaram a residir em BH. Para alegria dos avós.

O galerista Bruno Reis realiza novo leilão de obras de artes assinadas por grandes artistas, no próximo dia 9, às 20hs. Será presencial, no espaço da Savassi. Poucos sabem, mas ele é filho do saudoso galerista Errol Flyn, um dos maiores de BH, e tem longa experiência no assunto.

Amigos da coluna que estavam na Itália por ocasião da morte de Valentino, contam que o assunto virou comoção nacional. Homenagens ao estilista prestadas no país inteiro, inclusive na calçada da fundação que leva seu nome, em Roma, transformada em jardim. Um povo que sabe o valor da moda, design e arte.

O Brasil está sendo invadido por escorpiões e aranhas nos espaços urbanos, verdadeira calamidade pública. Antes só na periferia e, agora, em todos os cantos da cidade. Aumento de 150% nos acidentes e 1 milhão e 200 mil casos na última década, com centenas de óbitos. O caso é sério.

