Delícias com sorvete, mesmo no inverno

Menina ainda em Santa Luzia, pé no chão, subindo e descendo a rua, eu só conhecia uma geladeira: a da casa de minha prima, a que abriu o asilo para abrigar as abandonadas. A geladeira era presente do irmão que morava no Rio. Fora disso, só em bares. Sorvete em casa, nem pensar.

Nos poucos bares da cidade, tinha sorvete e picolé. Os picolés eram únicos, feitos de água e suco colorido. Você ia chupando e ele ia ficando branco, gelo puro.

Outra gostosura descobri em Poços de Caldas: sanduíche de sorvete – duas massas e o sorvete no meio. Era uma delícia só.

Fazer sorvete em casa, nem pensar. Hoje, ele pode ser pedido pelo telefone, tipo casquinha ou na medida que você quiser. Chega em vasilhas de plástico. Guardado na geladeira, é servido na medida desejada.

A variedade atende a qualquer gosto. O preço da embalagem de plástico entregue em casa fica em torno de uns R$ 50, mais barato do que muitas sobremesas.

Aliás, transformar sorvete em sobremesa variada é fácil: pode ser acompanhado de uma colherada de geleia, de fatia de fruta. Ou vir com pudim, bolo, torta de chocolate, docinhos variados. Sorvete na geladeira dá finura e completa qualquer sobremesa, mesmo neste inverno que está para terminar.

Transformar sorvete em outro sabor é fácil. Basta tirá-lo da geladeira e misturar com o que você quiser: frutas frescas (como morangos), frutas secas, ameixas, nozes, docinhos variados (o de coco fica ótimo).

Outra opção é a torta de sorvete, variando cores e sabores em camadas. Dá uma sobremesa bem diferente e fácil de fazer. Pode-se também armar a massa antes. Basta misturar biscoito com manteiga, deixar assar um pouco, deixar esfriar e colocar o sorvete dentro.

