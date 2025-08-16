À mesa com Proust

Quando eu tinha a glória de passar férias no Rio nos idos de março, o sucesso de todos os jantares muito chiques de lá era servir strogonoff, o auge da noite. Voltei para Belô, mas aquele prato, servido já montado com arroz, custou a chegar por aqui.

Acredito que os mineiros achavam muito servir carne picada, sem faca. Custou a entrar na moda, mas a aparente simplicidade demandava preparo que pedia certos truques.

Os anos se passaram e o tal do strogonoff perdeu o charme. Atualmente, nem sei se ainda se usa servir pratos montados em festas grandes. O certo é que, futucando meus livros, achei “Proust – la cuisine retrouvée”, comprado em Paris. Fala sobre a vida e a mocidade do famoso escritor, relembrando comidas de que ele gostava. Belas fotos acompanham as receitas.

Como o livro é bem antigo, a receita deve ser da época. Passo-a aos leitores, devidamente traduzida, lembrando que 1dl (1 decilitro) corresponde a 100ml.

Boeuf strogonoff

Ingredientes: 750g de filé de boi, 150g de cebolas, 1dl de vinho branco, 4dl de creme de leite líquido, 80g de manteiga, três colheres de sopa de azeite de milho, uma xícara e meia de caldo de carne, sal, pimenta e páprica. Corte a carne em tiras de 1,5cm de largura por 4cm de comprimento.

Esquente a metade da manteiga em uma panela. Quando a manteiga tomar cor marrom, junte a carne, mexendo rapidamente até adquirir cor amarronzada. Retire do fogo e reserve numa vasilha.

Retire o óleo da panela, limpe bem, esquente e refogue a cebola durante três ou quatro minutos sem que sua cor aumente. Junte o vinho branco e deixe reduzir pela metade, junte o caldo de carne e duas pitadas de páprica. Mexa bastante em fogo baixo. Quando o caldo ganhar consistência cremosa, junte a manteiga restante, misturando bem. Misture a carne com o molho e sirva quente.

Como o morango é assunto do momento, faça mousse com esta fruta para terminar o jantar.

Mousse de morango

Ingredientes: 600g de morango, quatro claras de ovos, 100g de açúcar, duas folhas de gelatina, suco de meio limão.

Lave bem os morangos, escorra e passe pelo liquidificador. Reserve 200g do limão para fazer o enfeite. Junte o creme de morango com 100g de acúcar e o suco de limão. Misture bem. Esquente levemente em panela pequena, para derreter a gelatina.

Bata as claras em neve. Quando estiverem bem firmes, junte delicadamente as claras batidas em neve ao creme. Coloque na forma e deixe passar a noite no refrigerador. Ou então use várias forminhas individuais.

Não é nada, não é nada, vai aqui a sugestão para uma refeição legal.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.