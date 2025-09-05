Adeus ao mestre da elegância

Ontem, o dia começou perdendo muito no que diz respeito à elegância e ao luxo. Giorgio Armani, ícone da moda italiana, nos deixou aos 91 anos. Ele estava doente há algum tempo, viu-se obrigado a perder a Semana de Moda Masculina de Milão em junho, a primeira vez em sua carreira de décadas em que esteve ausente de um de seus próprios desfiles. O mesmo ocorreu em Paris, em julho.

Armani morre quando a empresa completa 50 anos. Seu estilo era inconfundível, de uma elegância ímpar. Desde que surgiu no cenário internacional, foi aceito com unanimidade por toda a imprensa especializada. E assim foi desde então. Colhendo sucesso após sucesso.

A repercussão de seu último desfile foi uma explosão de elogios em todo o mundo, sem qualquer senão.

Em 2014, houve críticas ao estilista pelo uso de modelos excessivamente magras no desfile. Em 2021, novo “protesto” por usar lã proveniente de animais (angorá). Ação esta que levou a empresa a assumir o compromisso de nunca mais usar material animal, a não ser o couro. Mas nunca se criticou a beleza de suas peças, além do estilo e qualidade.

Conhecido na Itália como Rei Giorgio, ele construiu o império que gerava cerca de 2,3 bilhões de euros em faturamento anual, combinando o talento de estilista com aguçada perspicácia empresarial. Era famoso pelo envolvimento pessoal em todos os aspectos da empresa.

Armani definiu uma era de estilo discreto, revolucionando o corte dos ternos masculinos e trazendo sofisticação descontraída à moda feminina. Sua influência se estendeu a Hollywood, com estrelas usando suas criações no tapete vermelho.

“A empresa foi construída com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, do pensamento e da ação sua marca registrada. A empresa é um reflexo, hoje e sempre, desse sentimento”, disse o comunicado do Grupo Armani divulgado ontem.

A Emporio Armani é conhecida pela modernidade elegante, com influências esportivas.

Já Our Legacy tem estética grunge e despojada, inspirada em códigos de vestimenta subculturais – começou em 2023, com a coleção adornada com gatos que encontrou ponto em comum nos cortes e silhuetas vintage da Emporio Armani.

A década de 1980 marca o início da fama internacional de Giorgio Armani. Conhecido pela incrível capacidade de confundir os limites entre o código de vestimenta profissional e o guarda-roupa casual, o estilista fez do cinza e do jeans suas especialidades.

Em 1981, lançou três marcas que fizeram muito sucesso: Emporio Armani, Armani Jeans e Armani Junior. Desde então, a popularidade do estilo Armani cresceu continuamente.

Seu colossal império reúne mais de 500 lojas em todo o mundo. Esta reputação permitiu que ele se tornasse um dos homens da moda mais ricos do mundo.

Tamanha história de sucesso não se deu em um dia. Como foi bem fundamentada, podemos ter a esperança de que a marca permanecerá firme, fiel ao belo estilo e ao bom gosto de seu criador.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.