LUTO NA MODA
10 looks icônicos assinados por Giorgio Armani
Estilista italiano morreu aos 91 anos, se tornando sinônimo de elegância
Giorgio Armani fundou a própria marca em 1975 Foto: AFP
Kevin Costner em "Os intocáveis" Foto: Reprodução
Richard Gere em "Gigolô americano" Foto: Reprodução
Julia Roberts no Globo de Ouro de 1990 Foto: AFP
Look de Diane Keaton no Oscar de 1978, a estreia de Armani nos tapetes vermelhos Foto: AFP
Katie Holmes, no casamento com o ator Tom Cruise em 18 de novembro de 2006 Foto: Reprodução
Vestido de noiva de Charlene Wittstock, que se casou com Príncipe Albert II de Mônaco em abril de 2011 Foto: AFP
Lady Gaga no tapete vermelho do Grammy Awards, que ocorreu em 31 de janeiro de 2010 Foto: AFP
Adele no tapete vermelho do Grammy Awards, em 2012 Foto: AFP
Adele no tapete vermelho do Grammy Awards, em 2011 Foto: AFP
Beyoncé no tapete vermelho do Grammy Awards, em 2007 Foto: AFP