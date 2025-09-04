Assine
overlay
Início Galeria
LUTO NA MODA

10 looks icônicos assinados por Giorgio Armani

Estilista italiano morreu aos 91 anos, se tornando sinônimo de elegância

Maria Dulce Miranda
  • Giorgio Armani fundou a própria marca em 1975
    Giorgio Armani fundou a própria marca em 1975 Foto: AFP
  • Kevin Costner em
    Kevin Costner em "Os intocáveis" Foto: Reprodução
  • Richard Gere em
    Richard Gere em "Gigolô americano" Foto: Reprodução
  • Julia Roberts no Globo de Ouro de 1990
    Julia Roberts no Globo de Ouro de 1990 Foto: AFP
  • Look de Diane Keaton no Oscar de 1978, a estreia de Armani nos tapetes vermelhos
    Look de Diane Keaton no Oscar de 1978, a estreia de Armani nos tapetes vermelhos Foto: AFP
  • Katie Holmes, no casamento com o ator Tom Cruise em 18 de novembro de 2006
    Katie Holmes, no casamento com o ator Tom Cruise em 18 de novembro de 2006 Foto: Reprodução
  • Vestido de noiva de Charlene Wittstock, que se casou com Príncipe Albert II de Mônaco em abril de 2011
    Vestido de noiva de Charlene Wittstock, que se casou com Príncipe Albert II de Mônaco em abril de 2011 Foto: AFP
  • Lady Gaga no tapete vermelho do Grammy Awards, que ocorreu em 31 de janeiro de 2010
    Lady Gaga no tapete vermelho do Grammy Awards, que ocorreu em 31 de janeiro de 2010 Foto: AFP
  • Adele no tapete vermelho do Grammy Awards, em 2012
    Adele no tapete vermelho do Grammy Awards, em 2012 Foto: AFP
  • Adele no tapete vermelho do Grammy Awards, em 2011
    Adele no tapete vermelho do Grammy Awards, em 2011 Foto: AFP
  • Beyoncé no tapete vermelho do Grammy Awards, em 2007
    Beyoncé no tapete vermelho do Grammy Awards, em 2007 Foto: AFP
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay