LEGADO

Luto na moda: veja fotos da carreira de Giorgio Armani

Estilista começou carreira depois dos 40. Morte do ícone da moda foi anunciada nesta quinta-feira (4/9)

Maria Dulce Miranda
  • Nasceu em Piacenza, Itália, em 11 de julho de 1934
    Nasceu em Piacenza, Itália, em 11 de julho de 1934 Foto: Giorgio Armani
  • Estilista Giorgio Armani quase foi médico
    Estilista Giorgio Armani quase foi médico Foto: Giorgio Armani
  • Após passar pelo Exército, iniciou sua carreira no varejo como comprador na loja La Rinascente, em Milão, e depois desenhou a linha masculina de Nino Cerruti.
    Após passar pelo Exército, iniciou sua carreira no varejo como comprador na loja La Rinascente, em Milão, e depois desenhou a linha masculina de Nino Cerruti. Foto: Giorgio Armani
  • Em 24 de julho de 1975, incentivado pelo companheiro Sergio Galeotti — falecido em 1985 — Armani fundou sua própria marca.
    Em 24 de julho de 1975, incentivado pelo companheiro Sergio Galeotti — falecido em 1985 — Armani fundou sua própria marca. Foto: Giorgio Armani
  • Ele revolucionou o guarda-roupa masculino ao desconstruir o terno tradicional, tornando-o mais leve, confortável e adaptado ao corpo, criando o que ficou conhecido como casual chique. Na moda feminina, Armani trouxe uma abordagem mais intelectual e estratégica, mas igualmente pragmática
    Ele revolucionou o guarda-roupa masculino ao desconstruir o terno tradicional, tornando-o mais leve, confortável e adaptado ao corpo, criando o que ficou conhecido como casual chique. Na moda feminina, Armani trouxe uma abordagem mais intelectual e estratégica, mas igualmente pragmática Foto: Giorgio Armani
  • Ao longo da carreira, Armani colaborou com mais de 250 produções, incluindo
    Ao longo da carreira, Armani colaborou com mais de 250 produções, incluindo "Os Intocáveis" e "Beleza Roubada" Foto: Giorgio Armani
  • Conhecido como
    Conhecido como "Re Giorgio" — Rei Giorgio —, Armani era famoso por supervisionar pessoalmente cada detalhe de suas coleções e cada aspecto de seu negócio, desde a publicidade até o penteado das modelos antes dos desfiles Foto: Giorgio Armani
  • A marca Giorgio Armani fatura cerca de 2,3 bilhões de euros (aproximadamente R$ 14,5 bilhões)
    A marca Giorgio Armani fatura cerca de 2,3 bilhões de euros (aproximadamente R$ 14,5 bilhões) Foto: AFP
  • O estilista estava doente há algum tempo e, no último mês de junho, foi forçado a abandonar os desfiles da Semana de Moda Masculina de Milão
    O estilista estava doente há algum tempo e, no último mês de junho, foi forçado a abandonar os desfiles da Semana de Moda Masculina de Milão Foto: AFP
  • Essa foi a primeira vez na carreira que ele não compareceu a um evento de passarela.
    Essa foi a primeira vez na carreira que ele não compareceu a um evento de passarela. Foto: AFP
