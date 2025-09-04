Giorgio Armani, rei do luxo à italiana

Gigante da moda italiana falecido aos 91 anos, Giorgio Armani vestiu as estrelas e depois conquistou o mundo com seu império dedicado a recriar um estilo de vida luxuoso, desde os acessórios até o design de interiores.

"Elegância discreta e luxo sofisticado" foi como resumiu sua marca no guia Time Out Bahrain em 2009.

Com um bronzeado intenso, cabelos brancos bem cuidados e o físico esculpido por treinamentos diários, Armani era famoso por sua discrição.

Ao longo de sua notável carreira, manteve o controle total de sua empresa enquanto transitava da moda para hotéis de luxo, cosméticos, acessórios e interiores.

Tudo isso fez de Armani um dos homens mais ricos do mundo.

A revista Forbes estimou sua fortuna em 2017 em 6,6 bilhões de dólares (35,9 bilhões de reais).

- Paixão por Hollywood -

Abriu sua casa homônima em Milão em 1975 e ascendeu rapidamente ao topo com "uma coleção minimalista baseada na moda cotidiana", como descreveu a Vogue Paris.

Armani gostava de utilizar "detalhes nítidos e tecidos simples", disse uma vez. Inclusive desenvolveu uma nova cor chamada "greige", uma combinação de cinza e bege.

Atraídas por esse estilo falsamente simples, as estrelas começaram a pedir ao gênio italiano que as vestisse.

Richard Gere em "Gigolô Americano" (1980) foi um desses famosos casos de amor e estilo entre o designer e Hollywood.

- Pioneiro no tapete vermelho -

O ícone italiano é reconhecido por sua contribuição à moda confeccionada especialmente para brilhar no tapete vermelho. Vestiu estrelas como Jodie Foster, Cate Blanchett e Beyoncé para essas noites de gala.

Outras estrelas, incluindo Tom Cruise e Katie Holmes, escolheram vestir Armani em seu casamento.

Ele podia "fazer com que homens e mulheres se sentissem confiantes e confortáveis com roupas fluidas, que eliminavam as restrições da alfaiataria tradicional sem perder a capacidade de conferir sofisticação ao cliente", disse a Harper's Bazaar em 2015.

Nos anos 80, Armani ganhou legiões de admiradoras entre as executivas, pioneiro na moda feminina inspirada em ternos com ombreiras que marcaram época.

"Quero me manter constantemente atualizado, mas sem alterar as características essenciais da minha filosofia", explicou na época.

- Rei das passarelas -

Armani era um frequentador assíduo das semanas de moda de Paris a Nova York, mas nunca se sentiu mais em casa do que na capital do estilo da Itália, Milão.

Tradicionalmente encerrava a Semana de Moda de Milão, onde aparecia brevemente com seu traje de trabalho característico: suéter azul-marinho e calças esportivas de alta tecnologia.

Com o tempo, decidiu diversificar sua oferta, com a linha mais jovem e acessível Emporio Armani.

Em 2010 abriu seu primeiro hotel de luxo em Dubai, no Burj Khalifa, edifício mais alto do mundo, onde as suítes custam vários milhares de dólares por noite.

- Eternamente independente -

Armani nasceu em 11 de julho de 1934 perto de Milão, em uma família humilde de origem armênia.

Estudou medicina durante dois anos, mas mudou de rumo ao aceitar um trabalho como vitrinista na famosa loja Rinascente de Milão, onde permaneceu até os 31 anos.

Depois, formou-se como designer durante sete anos com o estilista e produtor de moda italiano Nino Cerruti, antes de abrir seu próprio ateliê com um amigo, Sergio Galeotti.

Galeotti morreu dez anos depois e Armani tornou-se o único proprietário, permanecendo como estilista principal.

Sem filhos, não possui um herdeiro natural, embora um sobrinho e duas sobrinhas estejam diretamente envolvidos na empresa.

Ao ser perguntado se conseguia imaginar ser substituído como a força criativa de sua companhia, brincou: "Meu ego diria, é claro, que ninguém jamais trabalharia como Armani". Mas depois admitiu: "Há talentos por aí afora".

