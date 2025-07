Musculação é vida

Quem me conhece deve estar espantado de me ver escrevendo um artigo exaltando a musculação. Fato: sou sedentária. Fato: descobri a duras penas a importância do exercício físico. E agora, especialistas apontam que a musculação fortalece não só os músculos, mas também o sistema imunológico.

Desde que passei a substituir a titular desta coluna em suas férias, e, em algumas outras necessidades, me deparei com uma máxima: todo e qualquer problema de saúde é prevenido e tratado com atividade física. Por um tempo, achei que era exagero, ou “forçação” de barra por estarmos em uma época de valoração de academias. Mas não, é verdade mesmo. Porém, para quem é sedentário tudo é desculpa para deixar a atividade para amanhã e esse amanhã nunca chega, até o dia que, ao levantar de uma cadeira, o joelho grita, do nada.

Foi o que aconteceu comigo. Pareceu uma torção, mas não foi. Tive que recorrer à fisioterapia e levei outro susto quando a profissional me disse que não tinha musculatura nenhuma. Que eu teria que começar aos poucos até poder passar para a musculação.

E é isso, a musculação está associada à saúde preventiva e cada vez mais se consolida como uma das atividades físicas mais completas também no reforço da imunidade e na qualidade de vida, indo muito além da estética.

Estudos recentes e a observação prática de especialistas reforçam o papel da atividade na prevenção de doenças, no equilíbrio do organismo e na manutenção da qualidade de vida em todas as idades. “O exercício de força é um estímulo importante para o nosso sistema imunológico, que responde de maneira eficiente a um corpo mais ativo e metabolicamente equilibrado”, afirma Anderson Moraes, personal trainer e sócio-proprietário da Academia Seven7Play.

Segundo Anderson, a prática regular da musculação ajuda a reduzir os níveis de inflamação crônica no corpo, um dos principais gatilhos para o enfraquecimento da imunidade. “Com o treinamento de força, o organismo passa a produzir mais citocinas anti-inflamatórias, hormônios reguladores e substâncias que contribuem para a resposta imunológica, além de melhorar a circulação e a função dos glóbulos brancos”, explica.

Outro ponto importante destacado pelo profissional é o impacto da musculação no controle do estresse e da qualidade do sono, dois fatores que também estão diretamente ligados à saúde do sistema imune. “Um corpo fortalecido dorme melhor, lida melhor com o estresse do dia a dia e se torna mais resistente a infecções”, complementa Anderson.

A musculação ainda contribui para a regulação da glicemia, manutenção de um peso saudável e melhora da saúde cardiovascular – condições que, quando descompensadas, também comprometem as defesas naturais do corpo.



O personal reforça que os benefícios não estão restritos a atletas ou jovens adultos. “Com o devido acompanhamento, a musculação pode – e deve – ser praticada em qualquer fase da vida. É uma forma segura, eficaz e acessível de investir em saúde no longo prazo”, finaliza. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.