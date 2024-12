Receita de saúde para o réveillon

SIGA NO

Tenho que confessar que estou exausta, e imagino que muitos estão no mesmo pé que eu. Fim de ano costuma ser marcado pelo cansaço acumulado do ano, acrescido das festas exageradas e a ansiedade pelo que está por vir.



Acho que é por isso que a maioria dos brasileiros tira férias em janeiro, somado, claro, às férias escolares, para quem tem filhos nessa etapa da vida. Segundo a nutricionista, pesquisadora e coordenadora da pós-graduação Nutrição de Excelência Aline Quissak, “essa combinação pode intensificar os sintomas da ansiedade”.



Sabia que a alimentação pode ser uma poderosa aliada para começar o ano com mais equilíbrio e tranquilidade. Aline afirma isso e explica que, combinando nutrientes de forma estratégica, é possível aliviar os sintomas da ansiedade, melhorar o humor e ainda fortalecer o organismo.



A especialista também destaca que a saúde intestinal e os processos inflamatórios desempenham papel crucial no controle da ansiedade. Confira a lista da nutricionista com sete alimentos que promovem bem-estar e relaxamento, além de dicas para incluí-los no seu dia a dia. Quem não quer um 2025 maravilhoso? Uma das receitas está aqui:



• Alimentos ricos em vitamina A, licopeno e cálcio – Alimentos como cenoura, abóbora, molho de tomate e sementes de gergelim promovem relaxamento e combatem o estresse oxidativo, auxiliam na desintoxicação do fígado, removendo toxinas geradas pelo estresse e pela ansiedade.

Prepare uma sopa cremosa ou purê de abóbora com cenoura e finalize com sementes de gergelim tostadas. Outra ideia é fazer um molho de tomate caseiro com azeite de oliva extravirgem para acompanhar massas integrais ou vegetais assados.



• Folhas verdes escuras – Espinafre, couve e acelga são fontes de magnésio, um mineral essencial para a produção de neurotransmissores como a serotonina.

O consumo regular de 80 g dessas folhas por dia contribui para um melhor equilíbrio emocional, reduzindo a ansiedade. Experimente um suflê de espinafre ou um refogado simples de couve com alho e azeite de oliva extravirgem.



• Ômega-3 – Presente em peixes, como salmão e sardinha; e sementes, como chia e linhaça; o ômega-3 possui ação anti-inflamatória e é importante na saúde cerebral. Faça uma salada de quinoa com sementes de chia e vegetais frescos ou asse filés de salmão com ervas e limão.



• Manga ou nectarina, iogurte e linhaça – Essa combinação é perfeita para regular o intestino e a ansiedade. A manga é indicada para quem sofre de constipação, enquanto a nectarina é ideal para quem tem trânsito intestinal regulado.

A linhaça, rica em fibras e ômega-3, é um poderoso anti-inflamatório, e o iogurte fornece triptofano, um aminoácido que auxilia no relaxamento e melhora a ansiedade, além de conter bactérias do bem, essenciais para equilibrar a microbiota intestinal. Monte um parfait de iogurte natural com manga picada (se tiver intestino preso) ou nectarina (se regular), finalizado com uma colher de linhaça triturada.



• Avelã, chocolate 70% e morango – Eles estimulam a produção de serotonina, conhecida como o "hormônio da felicidade". A combinação de oito avelãs, 100 g de morangos e 20 g de chocolate amargo fornece nutrientes como vitamina E, manganês, ácido elágico e magnésio, que promovem relaxamento e combate ao estresse.

Derreta o chocolate e cubra o morango. Outra opção é uma granola caseira com pedaços de chocolate amargo, avelãs tostadas e frutas secas.



• Banana, canela e semente de abóbora – Ricos em triptofano, magnésio, vitamina B6 e selênio, ajudam a reduzir o “comer emocional” e a promover uma maior sensação de saciedade. Prepare um mingau de aveia com banana picada, canela em pó e sementes de abóbora. Outra ideia é assar bananas com uma pitada de canela e servir com sementes tostadas.



• Chá de camomila com tomilho – A camomila é conhecida por suas propriedades relaxantes, enquanto o tomilho é uma fonte de apigenina, que auxilia no equilíbrio do sistema nervoso. Faça uma infusão relaxante de camomila e adicione folhas frescas de tomilho para intensificar o efeito calmante.

*Isabela Teixeira da Costa / Interina