O controle da dieta é essencial para manter níveis saudáveis de açúcar no organismo. Muitos acreditam que comer arroz branco causa picos de açúcar no sangue. No entanto, quando consumido com moderação e como parte de uma dieta balanceada, o cereal pode ajudar a estabilizar esse carboidrato e até mesmo desempenhar um papel na reversão do diabetes.



De acordo com a medicina tradicional chinesa, o arroz branco oferece três benefícios principais para estabilizar o açúcar no sangue. O primeiro é aumentar a energia e a vitalidade, pois contém proteína, gordura e carboidratos, fontes vitais de energia para o corpo humano.

Após a ingestão do cereal, os carboidratos (incluindo amidos, açúcares e fibras) são decompostos em glicose, que entra na corrente sanguínea e aumenta os níveis de açúcar no sangue. Esse aumento faz com que o pâncreas secrete insulina, permitindo ao corpo gerenciar o açúcar de forma eficaz. Comer arroz fornece energia às células, fortalece os músculos, aumenta a vitalidade e auxilia no reparo dos tecidos.

A segunda vantagem do cereal é ajudar a cicatrizar feridas. Não comer o cereal pode enfraquecer a imunidade, aumentando o risco de infecções e a suscetibilidade a doenças. A deficiência nutricional pode levar à necrose celular gradual, particularmente em feridas ou tecidos lesionados.

Portanto, seguir uma dieta balanceada com níveis estáveis de açúcar no sangue é crucial. Isso ajuda a manter um sistema imunológico forte e promove a cicatrização adequada de feridas.

Em terceiro lugar, o cereal é parceiro da saúde digestiva. O antigo texto médico oriental “Mr. Feng's secret records in a brocade bag (Feng Shi Jin Nang Mi Lu)” descreve o arroz branco como alimento que fortalece os órgãos, músculos e ossos, enfatizando que pessoas com diabetes ou sistemas digestivos fracos devem incluí-lo na dieta.



Comer o cereal com moderação, combinado com exercícios regulares, pode ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue.

De acordo com os chineses, ele também oferece o benefício adicional de repor qi (energia) no baço e nos pulmões, ao mesmo tempo em que fornece energia ao intestino. Também melhora o peristaltismo intestinal, ajudando a promover movimentos intestinais mais suaves.

O método Healthy Eating Plate, desenvolvido pela Harvard TH Chan School of Public Health, nos Estados Unidos, divide os alimentos em quatro porções: duas de vegetais e frutas, uma de proteína e outra de grãos integrais ou alimentos ricos em amido.

Essa distribuição equilibrada ajuda o diabético a controlar as porções das refeições, mantendor os níveis de açúcar no sangue estáveis. Geralmente, é melhor comer meia tigela de arroz branco em vez de uma pequena porção apenas.

Muitos diabéticos trocam o arroz branco por arroz integral ou arroz germinado. No entanto, no caso daqueles com digestão mais fraca ou função ruim do baço e do estômago, essas alternativas podem causar indigestão e dor estomacal.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina