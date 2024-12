O segundo ato de John Galliano chegou ao fim. O designer anunciou na semana passada, durante a festa de Natal dos funcionários, que está se separando da Maison Margiela após 10 anos como diretor-criativo. A notícia foi um choque. Galliano é conhecido por ter um relacionamento amigável com Renzo Rosso, presidente do OTB Group, controlador da Margiela. Sua produção recente está entre as melhores de sua longa carreira. O desfile primavera 2025 foi um sucesso estrondoso, o mais comentado da temporada de alta-costura e, provavelmente, do ano. Ele vestiu vários participantes do Met Gala, incluindo os coapresentadores. É improvável que Margiela estivesse ansiosa para se livrar de Galliano, já que a marca aumentou sua receita anual de cerca de 100 milhões de euros para 500 milhões de euros durante a gestão de Galliano. Além do impacto cultural com a atual onipresença do design do sapato Tabi, criado originalmente em 1988, mas tão popular hoje quanto sempre.

Moda e arte

A Pronta, marca dirigida por Terezinha Santos e o filho Rodrigo Santos, promoveu uma ação para apresentar sua coleção e convidou alguns parceiros para participar, entre eles a Ma Perle, de Ticha Ribeiro. Ela montou uma mesa especial com peças baseadas nas telas de Juliana Gontijo, artista promissora representada pela Galeria Murilo Castro. A arquiteta Eduarda Corrêa foi responsável pelo talk “Arte que transforma”, abordando o cruzamento entre moda, arte e mesa. O evento foi realizado no AQ Estúdio, de Alexandre Quites, localizado em uma bela casa assinada pelo arquiteto modernista Sylvio de Vasconcellos, no Cidade Jardim.

Pesar 1

A morte do maquiador Bruno Cândido deixou a comunidade fashion órfã de um talento incontestável. Estimado por todos, o mestre dos pincéis fez carreira na área da moda e seu trabalho está presente em desfiles, campanhas publicitárias, editoriais e audiovisual.Além disso, era o preferido de várias mulheres relevantes da cidade, que contavam com ele em seus momentos importantes. Sua despedida foi muito concorrida com a presença de todos que fazem a moda acontecer em Belo Horizonte.

Pesar 2

Outra grande perda foi a da arquiteta Freuza Zechmaster. Pessoa maravilhosa, de extremo bom gosto e competência. Além de seus incontáveis trabalhos na área de arquitetura, como os saudosos restaurantes Café Ideal, A Favorita, Cafezinho e os atuais Casa Bonomi e Domenico, também assinava os figurinos do Grupo Corpo. Quem teve oportunidade de conviver com ela, ou conversar por algumas horas, com certeza se encantou pela grande figura que era. Contava casos como ninguém. Nunca enxergou sua grandeza e uma de suas frases comprova isso: “A única coisa que tenho de legal é o meu olho, o meu olhar”. Ela era toda legal, uma gigante!

Lançamento

A Editora Miguilim promoveu ontem o lançamento simultâneo de dois livros ilustrados: “A Morte Nua”, de Maurizio Manzo, e “Enquanto...”, com texto de Carolina Moreyra e ilustrações de Odilon Moraes. O evento foi realizado na Livraria da Rua e reuniu os melhores profissionais da ilustração de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Menu especial

O restaurante Gero, do Hotel Fasano, recebeu, na última quarta-feira, um grupo restrito de jornalistas especializados em gastronomia e colunistas para um almoço, no qual lançou os menus das ceias de Natal e Réveillon. Eles montaram um cardápio com os destaques das duas noites. Posso dizer que está nota 10.Nos almoços do dia 25 e do dia 1º de janeiro, o restaurante servirá o menu a la carte, mas também

terá opções das ceias para quem não pode celebrar com eles.

Por aí...

A Galeria de Artes do Centro Cultural Unimed-BH Minas abre, nesta terça-feira, 17, das 19h às 21h, com coquetel para convidados, a exposição “Lavra Márcio Sampaio: de todo, uma parte”, que tem curadoria de Marconi Drummond. A visitação pode ser até 9 de março, de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 11h às 19h. Entrada gratuita.

A polêmica continua em relação à aprovação do projeto que permite painéis comerciais e iluminados nas fachadas históricas da Praça Sete. Segundo o projeto, eles podem ter até 60 metros de altura. Os arquitetos mineiros estão de cabelos em pé, mas grande parte da população está aplaudindo porque não há como negar que uma região no estilo Times Square fica muito linda, por isso é um dos locais mais visitados no mundo. Por outro lado, existe uma ala que defende o visual clean, ou seja, sem o que eles chamam de “poluição visual”. Vamos ver qual lado da corda vai arrebentar.

O promotor Marcos Paulo de Souza Miranda assumiu a presidência da Academia de Letras do Ministério Público de Minas em concorrida solenidade. Na ocasião, também foi empossado o novo acadêmico,

Leonardo Castro Maia. A reunião foi na sede do MP, no Barro Preto.

Com a presença de muitos admiradores e amigos, a talentosa fotógrafa Ilana Lansky abriu ontem exposição “O Feminino”, na Singular Galeria de Arte, no Lourdes. Há anos, ela registra tudo de bom nas artes e moda, aqui e no mundo. Curadoria de Delcir da Costa e direção-executiva de Jaques Levy. Visitação até 30 de dezembro.

Em saboroso podcast no Brazil Journal, o empresário carioca José Isaac Peres, dono do BH Shopping, contou que, antes de aprovar o mall, o então prefeito Luiz Verano se mostrou espantado com sua localização. Era muito longe. O sucesso veio e acabou virando “âncora” para a região. O afeto de Peres pelo projeto – já quase cinquentão – é tanto que ele adotou o trevo de acesso como logomarca do grupo que dirige, que aqui também tem o Diamond Mall e o Pátio Savassi.

O Brasil Eco Fashion Week acontece neste fim de semana, em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca. Um grupo de Belo Horizonte foi levado pelo Sebrae dentro do projeto Caminhos da Moda. Todas as criações seguindo o conceito de moda autoral e sustentável.

A primeira influencer digital brasileira é mineira, chama-se Camila Santinni e foi criada pelo grupo Gatti. Os jovens “pais” da IA que a comanda levaram dois anos em pesquisas, testaram 25 programas e gastaram milhões em investimentos. Ficou com jeitinho mineiro, temperado com malícia brasileira. O lançamento foi na última quarta-feira.