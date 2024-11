Toninho Horta, uma das lendas da música brasileira e do movimento Clube da Esquina, celebra os 45 anos do icônico álbum "Terra dos Pássaros" em um show especial, dia 7 de dezembro, sábado, às 20h, no Grande Teatro Sesc Palladium. O álbum, que nasceu de uma produção independente gravada em Malibu (Califórnia), em 1976, tornou-se um clássico da música brasileira. Será a estreia de uma tournê comemorativa e Toninho Horta apresentará vários sucessos. Haverá o lançamento da The Birdland Band com Tattá Spalla, Beto Lopes, Cyrano Almeida, Lizandro Massa, além dos artistas convidados Joyce Moreno, Robertinho Silva, Nivaldo Ornelas, Wagner Tiso e Lena Horta.

Aniversário e Natal

A Arte Sacra comemorou em grande estilo o primeiro ano da sua Casa, na Savassi, celebrando também a chegada do Natal. Foi uma noite especial, na histórica casa dos anos 1940, ícone da cidade, que reuniu mais de 150 convidados, incluindo clientes e parceiros. As anfitriãs Maria Rita e suas filhas Fernanda, Carolina e Marcela Malloy receberam em uma noite marcada pela emocionante cantata do coral Black to Black, que trouxe ainda mais brilho à ocasião. A decoração especial, assinada pela V Design, destacou a elegância e a tradição do espaço, enquanto o bufê natalino assinado pelo Rullus encantou os convidados com sabores típicos desta época mágica.

Jantar elegante

Na próxima quinta-feira, 28, Juliana Vasconcellos oferece elegante jantar, no Museu Inimá de Paula, em parceria com o C6 Bank, para lançar sua nova marca e site. O menu da noite será assinado por Leo Paixão, a decoração será de Marcela Ferrari e o PR fica sob o comando de Mariana Sobreira e Eveline Porto. Após o jantar, haverá um after dinner com mais convidados.

Histórias reais

“Vidas que inspiram histórias reais” é o nome do livro que foi lançado ontem, no Grande Hotel Ronaldo Fraga, numa co-autoria das jornalistas Luciana Avelino e Flávia Presoti e de outras 20 mulheres de diversos segmentos profissionais, relatando suas trajetórias de superação. Todas elas passaram pelo podcast Histórias Reais, dirigindo pelas duas sócias. O prefácio é assinado pela palestrante Cris Paz.

Retorno à BH

O coquetel que a Plural ofereceu aos clientes e amigos por ocasião da inauguração da nova loja, no DiamondMall, foi muito prestigiado. A marca está entre as quatro empresas mineiras que abriram pontos comerciais no shopping, prontas para competir com as empresas nacionais e internacionais. O destaque foi a presença de Wilma Saldanha, de 92 anos, fundadora da marca, muito feliz em acompanhar o caminho que as filhas e netos estão percorrendo com a Plural. O lema da campanha é “O bom filho à casa torna”, indicando a volta da marca a Belo Horizonte, uma vez que já tinha tido uma loja na cidade, na Rua Maranhão.

Petrônio Bax

O atelier Marô Bordô está preparando um workshop em sua sede, no Santo Antônio, para celebrar as artes manuais. Técnicas de aquarela em algodão e bordado à mão estão programadas para a tarde de 6 de dezembro. O tema será a obra dos Três Reis Magos, de Petrônio Bax, talentoso artista mineiro que se consagrou pelo talento e por suas obras delicadas e simbólicas

Nos Otros

A galeria Nos Otros, montada no Mercado Novo, vai agitar o Natal dos descolados, com gifts para lá de criativos e diferenciados. Trata-se de uma loja-âncora para levar mais turistas e clientes interessados em arte e design. A galeria tem como curadora ninguém menos que a competente Mary Arantes, convidada por Gabriel Castro Filho, superintendente do Mercado Novo. A “festa” de inauguração termina hoje, com a presença de todos os artistas, mas a loja continuará permanente com um mix diversificado.

Por aí...

O assunto da semana foi o G20, no Rio. Quem estava no balneário conta que o mais impressionante para a população local foram chineses agitando bandeirinhas vermelhas nas esquinas da orla, saudando o Xi Jinping. Consta que mais de mil vieram do Oriente, só para isso. Mensagem: chegamos aqui para valer!

No dia 5 de dezembro, quinta-feira, a advogada e professora do IBMEC, Suzana Cremasco, lançará a versão comercial de sua tese de doutorado, defendida em 2023 na Faculdade de Direito da UFMG. Intitulada “Arbitragem e Precedentes”, a obra foi publicada pela Editora Quartier Latin e coordenada pelos professores Flávio Yarshell (USP) e Guilherme Setoguti (Insper). O lançamento será na sede do escritório Suzana Cremasco Advocacia, no Bairro Santo Agostinho, das 18h30 às 21h.

Quem passou por BH foi Lili Varella, que durante anos tocou a noite descolada com seu Drosóphila. Agora, Madame Lili mora em São Paulo e montou ali uma versão paulistana do bar.

Criativo nas infrações, o brasileiro tem saída para tudo. Agora, para escapar do veto nas vistorias de carros, tem gente alugando pneus novinhos que, após o pente fino do Detran e ok para o veículo, volta com os carecas para o carro. Consta que o aluguel de cada pneu custa 50 reais – dependendo do modelo.

Sempre inventando moda, a estilista Elisa Atheninese criou megacorner na loja da Patrícia Motta, no Belvedere. Ambas trabalham com matéria-prima de alta qualidade e estilo aprimorado, resultando em vitrines e araras bacanérrimas.

Tem feira artesanal natalina neste fim de semana no Mercado Distrital do Cruzeiro. Parece que os problemas de goteiras enormes – que molhou tudo e todos na semana passada – foram contornados.

Olho vivo: a onda entre as vaidosas de fazer cirurgia para mudar a cor dos olhos está preocupando os médicos. O fato é que os riscos para a saúde são altíssimos, incluindo até a possível perda de visão. E também paga-se muito caro (custa 12 mil dólares) por uma “tatuagem ocular” só para ficar com olhar de husky siberiano.

A exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo Da Vinci”, trazida pelo Instituto Cultural Vale, pode ser visitada até 8 de dezembro no Espaço 356. A mostra oferece um mergulho nos estudos, rascunhos, experimentos e descobertas sobre arte, anatomia, engenharia, botânica e física realizados por Leonardo da Vinci. A entrada é gratuita com retirada de ingressos pelo site memorialvale.com.br.

