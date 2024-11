Minas em Portugal

A Plataforma Fartura Gastronomia do Brasil, em parceria com o Governo de Minas Gerais, acabou de realizar mais uma etapa do projeto “Minas em Portugal”. A programação foi de 9 a 15 de novembro, em Lisboa, com a participação no evento “Essência do Vinho” e ações no restaurante estrelado pelo guia Michelin Sála de João Sá. O encerramento foi com um curso de capacitação para o trade turístico e jornalistas no Hotel Vila Galé Arcos, reforçando o potencial de Minas Gerais como destino gastronômico e cultural. O Fartura – Gastronomia do Brasil é a principal plataforma gastronômica do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor

Novo feriado

Podem dizer que Novembro tem muito feriado, mas ninguém reclama. Ao contrário, está todo undo comemorando o novo feriado, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Nada como um respiro no meio da semana, principalmente no fim de ano.

Arte Subdesenvolvida

Amanhã é o último dia para visitar a exposição Arte Subdesenvolvida, em cartaz nas Galerias do 3º andar e no Pátio do CCBB-BH. A mostra traz 130 peças de mais de 40 artistas brasileiros, dentre pinturas, livros, discos, cartazes de cinema e teatro, áudios, vídeos, além de um enorme conjunto de documentos. Algumas obras pertencem a coleções particulares, sendo duas delas de Candido Portinari. Há também obras de Paulo Bruscky e Daniel Santiago, cedidas pelo Museu de Arte do Rio – MAR.



Feira de Literatura

Foi um sucesso a 5ª Feira Literária Internacional de Tiradentes (FLITI). Com o tema "Mulheres de Prosas e Versos", o evento prestou homenagem às escritoras mineiras que marcaram a literatura nacional. A programação contou com a presença de grandes nomes da cena nacional e mundial, como a mineira Carla Madeira e o angolano José Eduardo Agualusa, cerca de 5.2 mil pessoas lotaram o auditório do Centro Cultural Yves Alves.

Semana do Empreendedorismo Feminino

No mês em que se celebra o Empreendedorismo Feminino no Brasil, o programa Power Girl, iniciativa do Centro Universitário Facens com o Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU) e o Sebrae, está com inscrições abertas para a capacitação gratuita “Descomplique o Marketing”, voltada exclusivamente para mulheres empreendedoras ou aquelas que desejam empreender. O curso será realizado no formato on-line, dia 21, às 18h30. A mentoria será liderada por Karen Juliana Alves Ajala, analista de atendimento e desenvolvimento do Sebrae-SP. Temas: o que é marketing, como identificar o público-alvo, estratégias para segmentação de mercado, ferramentas para conquistar e engajar o público no ambiente on-line, entre outros. Natália Marangão, coordenadora do Centro de Empreendedorismo Facens (FACE), conta que, simultaneamente, o programa estenderá uma versão especial para cerca de 20 mulheres da ONG LuaR, em Votorantim (SP). Será um workshop presencial para mulheres em situação de vulnerabilidade social, que já passaram por treinamentos técnicos e terão a oportunidade de complementar suas habilidades com o marketing digital e o empreendedorismo.

por aí...

Ana Gutierrez fez aniversário na última segunda-feira e comemorou a data em família, ao lao da filha Maria, do marido Dhiego Lima e da mãe Angela.

O estilista Victor Dzenk curtindo fase de paixão pela Bahia, passou seu aniversário em Salvador com direito a passeio de barco e almoço al mare, em frente à praia do Porto da Barra. Melhor, impossível.

O inevitável aconteceu: o cantor Gusttavo Lima entrou na onda do ‘pop simpático’, trazida por Bruno Mars, e também fez surpresas em alguns bares na sua recente passagem por Patos de Minas. Consta que o rebuliço provocado foi enorme.

O Natal vem chegando e as frutas típicas da época explodem nos preços. Caso da castanha portuguesa, que está na casa dos R$ 100 o quilo. Mesmo em Portugal ficou cara: até 10 euros o quilo, dependendo do calibre. Tudo por conta de um fungo que acabou com 1/3 da última safra.

Por essa ninguém esperava: as provas do Enem movimentaram até os supermercados. Explicando: enquanto aguardavam seus filhotes, os pais foram fazer compras do mês nas redondezas dos locais onde faziam as provas. Agitou o domingo.

Efeito Daniel Alves: associação espanhola de jogadores de futebol criou documento jurídico para ser assinado por eventual parceira em suas saídas noturnas, mesmo no exterior. Além de dizer o que podem ou não fazer, a bula exige assinatura de testemunha. Texto em inglês e espanhol. Parece piada, mas é a pura realidade do século 21.

No sobe-e-desce das palavras na moda, atualmente ganha (disparado) o termo ‘incumbente’. Sua origem inglesa ganhou tradução por aqui como empresa, liderança ou político já, digamos, consolidados em suas atividades. Contrapondo-se ao novo ou renovador. Anotem.

Prestes a receber o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco (previsto para 5 de dezembro), o nosso queijo artesanal acaba de incluir nova cidade na lista de produtoras oficiais. Desta vez, São João Batista do Glória ganhou o Registro de Indicação Geográfica. No total, são sete regiões reconhecidas e três tipos de queijos.

