Foi lindo e emocionante o casamento de Fernanda Lages com Rafael Carvalho. Os dois se conheceram em um voo e se apaixonaram, mas não trocaram telefones. Depois de um tempo, se reencontraram em um aplicativo de relacionamento. Match perfeito. O casamento foi na Casa Giardini, que tem ao fundo vista para o aeroporto de Confins. Tudo escolhido a dedo. A tia e madrinha de Fernanda realizou a cerimônia. A noiva entrou acompanhada da mãe, Heloisa Aline – que estava muito elegante em um vestido Barbara Bela –, e do pai, Fernando Lages. Festa animada, muito bem servida, jantar delicioso. O casal seguiu de lua de mel para Argentina, onde fica uma semana. período de férias dos dois.

Almoço Jornada Solidária

O restaurante Coco Bambu, que completa seis anos em BH, recebe a equipe da Jornada Solidária e as mulheres que abraçam este trabalho para um almoço, nesta terça-feira, 15, das 12h às 15h. A Jornada Solidária é o programa de responsabilidade social dos Diários Associados, que beneficia creches comunitárias de Belo Horizonte e reunirá as amigas do programa para agradecer e receber novas parceiras. Outro motivo é falar da 21ª Noite de Prêmios, evento sucesso da Jornada que será realizado no dia 5 de novembro, no Salão de Festas do Minas II. A Jornada Solidária Estado de Minas existe há 61 anos.

Festival Fartura 10 anos

O Festival Fartura celebra 10 anos em Belo Horizonte e, no próximo fim de semana, 19 e 20, promove uma edição especial no Mirante Belvedere. Esquentando para o Ano França-Brasil, em 2025, o evento promove diálogos da gastronomia brasileira com a francesa. Além de David Mansaud e Damien Montecer, da França, chefs brasileiros especializados e apaixonados pela gastronomia do país também estão confirmados. Entre eles, Rafael Pires, do Mia Restaurante, de Tiradentes, que é formado pelo Institut Paul Bocuse, e, Silvana Watel, do Francette, especializado nos tradicionais crepes franceses, em Belo Horizonte. Damien Montecer fará seu prato no domingo no Cozinha ao Vivo.

Aniversário

Georges Perona ofereceu almoço para comemorar o aniversário da sua mulher, a conhecida decoradora Tânia Salles, no domingo passado. Na lista de convidados os amigos mais chegados do casal, que lotaram a sala privê do restaurante Alguidares. Para tira-gosto: acarajé, isca de peixe, bolinho de bacalhau, casquinha de siri e muito mais. No almoço, as deliciosas moquecas de peixe e de camarão. Bate papo pra lá de agradável e, claro, a política estava entre os assuntos, já que era dia de eleição. Nada de lei seca por lá e a “festa” só terminou quando já estava escurecendo.

Colar valioso

A Sotheby's (Londres) divulgou que um misterioso colar do século 18 feito com cerca de 500 diamantes, alguns dos quais se acredita terem sido retirados de uma peça que contribuiu para a morte de Maria Antonieta, será leiloada em Genebra, em 11 de novembro. A peça é de uma coleção particular asiática e os lances on-line no site da casa de leilões começarão em 25 de outubro. O colar, composto por três fileiras de diamantes finalizadas com uma borla de diamante em cada extremidade, fará sua primeira aparição pública em 50 anos, e deve arrecadar entre US$ 1,8 e US$ 2,8 milhões. "É uma descoberta maravilhosa, porque, normalmente, as joias dessa época eram quebradas para serem reaproveitadas. Ter uma peça intacta do período georgiano dessa importância, dessa quantidade de quilates é absolutamente fabuloso", disse Andres White Correal, presidente do departamento de joias da Sotheby's. A casa de leilões disse que os diamantes provavelmente foram obtidos "das lendárias minas de Golconda, na Índia". Os diamantes de Golconda ainda são considerados os mais puros e deslumbrantes já extraídos. (AFP)

Por aí...

A AMEM (Associação Mineira das Empresas de Moda) e o Sindivest-MG, promovem o Trend Now, salão para vender o verão 2025 (em pronta-entrega) – entre os dias 21 e 25. Cada marca em seu showroom. Para lançar o evento, oficialmente, Rafael Paes recebeu as marcas participantes para um café da manhã na 68 La Pizzeria.

Enquanto isso, a turma que trabalha com pedidos antecipados para o inverno 2025 realiza a Minas Showroom – também no formato “cada um em seu showroom”. Os dois eventos ocorrem paralelamente

à feira Minas Trend – que acontece no BH Shopping, entre 22 e 24 de outubro. A temporada ainda terá desfile de marcas bacanas no dia 20.

Sempre de bom astral e muito estimada por todos, a elegante Regina Salomão comemorou seu aniversário com direito a bolo iluminado, cantorias e muitos abraços. Ela é uma das pioneiras na moda de pronta-entrega em BH, sempre com muito sucesso.

O projeto que libera anúncios e luminosos na fachada de prédios da Praça Sete é o novo ponto de polêmica entre os belo-horizontinos. Aprovado pelos vereadores em primeira discussão, está dividindo opiniões entre os favoráveis e os contrários. A intenção é criar um local urbano estilo Centro de Las Vegas ou quem sabe a beleza do entorno dos teatros, na Times Square, um dos pontos mais visitados do mundo.

A estiagem arrasa-mundo que assolou Minas (líder da produção) explodiu o preço do café. Mas parte disso é puro descuido: apenas 4% da rubiácea ainda no campo tem seguro agro por aqui. Reflete o país: no Brasil apenas 1 bilhão de reais são destinados ao seguro agrícola, enquanto nos EUA

chega a 60 bilhões/ano.

A Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) promove o 1° Congresso Internacional de Moda e Economia Criativa (CIMEC), de 28 de outubro a 1º de novembro, no campus da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Programação gratuita e inscrições abertas até amanhã.

O estilista matogrossense Airon Martin (da Misci) está com tudo e não está prosa. Depois de conquistar clientes do calibre de Oprah Winfrey, foi destacado pela plataforma BOF (Business of Fashion) como um dos 50 mais influentes do mundo. O único brasileiro da lista.

Leônidas Oliveira, secretário de Estado da Cultura e Turismo de Minas Gerais, lança nesta quarta-feira, 16, seu livro “Arte, cultura e fé”, pela Editora C/Arte, na sede do CDL-BH, das 18h às 21h30.