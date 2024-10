Já falamos aqui de tratamento de pele passando no rosto esperma de salmão, o que muitos acham estranho, mas os resultados são excelentes. Agora, estão injetando esperma do peixe no rosto. Realmente, não têm mais o que inventar. É no mínimo chocante.



Quem tornou o procedimento conhecido foi a mesma pessoa que colocou na roda os sutiãs de mamilo, que pode ser prático, mas marca muito: Kim Kardashian. No início deste ano, em seu programa “The Kardashians”, ela disse à mãe: "Fiz um tratamento facial com esperma de salmão injetado no meu rosto".

E ficam várias perguntas: Como é o tratamento? Por que esperma de salmão?

Os tratamentos faciais com esperma de salmão também são conhecidos como “tratamentos polinucleotídicos” – termo mais educado para ser dito em determinados lugares. “Polinucleotídeos são pequenos fragmentos de DNA e RNA”, explica o cirurgião plástico americano Richard Westreich.



“Quando injetados na pele, esses fragmentos podem ajudar a estimular a produção de novos vasos sanguíneos, mais colágeno e queratinócitos, que ajudam a formar novas células da pele. Tudo isso dá à pele aparência mais espessa, saudável e hidratada”, diz Westreich.



Os tratamentos com polinucleotídeos existem na Europa e na Coreia desde 2015, ele informa.

Lá, a fórmula é injetada na pele. Nos EUA, no entanto, o FDA ainda não aprovou o uso de polinucleotídeos para injeções (o que significa que Kardashian pode ter feito seu tratamento no exterior). Em vez disso, os provedores dos EUA geralmente aplicam fórmulas de polinucleotídeos na pele dos pacientes após o tratamento de microagulhamento, para aumentar a absorção.



Dependendo de onde você fizer o tratamento, o custo será em torno de US$ 500 (cerca de R$ 2.790). Para ser injetado, provavelmente custará cerca de US$ 900 (R$ 5.023) a US$ 1 mil (R$ 5.581).



Os nucleotídeos no DNA do salmão são semelhantes o suficiente aos humanos para que sejam geralmente bem tolerados pelo corpo e não causem reação inflamatória. O efeito positivo vai depender. Alguns estudos demonstraram “melhorias significativas na elasticidade e hidratação da pele”, enquanto outros relataram “benefícios limitados ou nenhum benefício”.



De acordo com Westreich, “haverá variabilidade entre as pessoas em termos de como seus corpos reagem”. Os resultados seguem uma curva de sino: algumas pessoas experimentarão resultados tremendos, algumas pessoas não verão nenhum resultado e a vasta maioria verá resultados menos transformadores do que o esperado.



O tratamento tem relativamente poucos efeitos colaterais. Como qualquer injetável, pode haver hematomas e inflamação.



O microagulhamento pode resultar em algum inchaço e vermelhidão. Os resultados geralmente duram de seis a nove meses. (Isabela Teixeira da Costa/ Interina)