Peças novas de marcas como B.Bouclé, Barbara Bela e Strass estarão no espaço da Jornada Solidária na feira do Mercado Cento e Quatro

Com a chegada do fim de ano – nunca vi passar tão rápido –, começam os preparativos dos pequenos produtores para organizar e promover feiras e bazares em busca de alavancar vendas e fechar o ano com lucro. No que eles fazem muito bem.



É uma ótima oportunidade para comprar presentes para o Natal, com variedade de ofertas e bons preços, além de ajudar instituições sérias que fazem lindos trabalhos dedicados a crianças, idosos e portadores de deficiências variadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Estou abordando este tema porque sempre abri espaço na minha coluna para divulgar os bazares beneficentes. E tem uma feira que retorna agora, em sua quinta edição, maior e com mais fôlego, mas com a mesma visão: ajudar a Jornada Solidária, o programa de responsabilidade social dos Diários Associados, que há 61 anos beneficia crianças.

Para quem não sabe, a Jornada Solidária beneficia, atualmente, 12 creches comunitárias de Belo Horizonte, ajudando com doação de equipamentos dentro das necessidades das instituições. Em determinadas épocas, faz reformas patrimoniais, modernizando e/ou ampliando os espaços.



O Mercado Cento e Quatro é uma feira que vai reunir a moda local e consciente, além do melhor do vintage, criando um ambiente que celebra o estilo e a autenticidade. Além disso, terá decoração, bem-estar e gastronomia. Os visitantes poderão desfrutar de uma experiência sensorial que vai além do consumo.



O Mercado Cento e Quatro, como o próprio nome diz, ocorrerá no local de mesmo nome, na Praça Rui Barbosa, 104, próximo à Praça da Estação, no Centro de BH. As edições serão quinzenais, aos domingos, começando em 20 de outubro. As outras edições ocorrerão nos dias 10 e 24 de novembro, 8 e 15 de dezembro. Haverá edição especial de Natal em 21 de dezembro. Sempre das 10h às 17h.

A Jornada Solidária participa com roupas novas que recebeu de importantes marcas de BH, como Barbara Bela, B.Bouclé e Strass, entre outras doadoras.



Na área de brechós, estão confirmados Espaço Segunda Mana, Segunda Mana Decor, Mercado Off, Xodo Brechó, Cadeau Brechó, Madame Sophie Brechó.



Em acessórios e moda fitness, tem Noor Ótica Urban, Creart Pratas, MaiSisSport e ArtPlus. Artesanato em crochê por Patrícia Santos. Em bem-estar, estão AuraLima Aromas, Casa Verde por Glaucia Freitas e Marisa Vieira, Vereda Óleos Essenciais, Espaço Beleza L'Oréal, Perfetto Saboaria, Antiguidades por Raissa Gazinelli e ainda a Impressa Design, papelaria criativa feita à mão em BH.



Na gastronomia, o Espaço Montê terá um cardápio especial de finger foods para o evento. E doceria e confeitaria Tatiane Fialho, Oh Pote, risotos no pote; coffeezeiros, cafés especiais; Cachaça Dama da Noite e a Lalka.



O espaço kids terá capacidade de receber 50 meninos e meninas.



Pode-se dizer que o Mercado Cento e Quatro será mais que feira, mas um movimento que valoriza o que é feito com alma, porque unirá moda, arte, gastronomia e música.



E ainda tem o restaurante Montê, com o samba que envolve todo mundo que for até lá, proporcionando uma tarde inesquecível. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 98881-0589 ou 99229-0349.