Microplásticos: risco de cânceres de pulmão e cólon

Microplásticos são minúsculas partículas de plástico com menos de 5 mm de comprimento – foram identificadas pela primeira vez no oceano, mas agora são conhecidas por serem onipresentes em todo o ambiente, no solo, no ar, nos alimentos e na água. Recentemente, microplásticos foram detectados no sangue humano, na placenta e em outros tecidos (fígado, pulmão, cólon), levantando preocupações sobre potenciais efeitos adversos à saúde.

Pneus e lixo degradado lançam pequenos pedaços de plástico no ar, criando uma forma de poluição do ar que, de acordo com estudos de revisão de pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Francisco suspeitam que pode estar causando doenças respiratórias variadas, incluindo o câncer. O estudo foi publicado recentemente na revista médica Environmental Science & Technology.

Uma revisão de cerca de 3.0

00 estudos implica essas partículas em uma variedade de problemas de saúde sérios. Isso inclui infertilidade masculina e feminina, câncer de cólon e função pulmonar deficiente. As partículas também podem contribuir para a inflamação pulmonar crônica, o que pode aumentar o risco de câncer de pulmão. Esses microplásticos são basicamente poluição do ar por material particulado, o que se torna bastante prejudicial à saúde humana.



Pequenas partículas, grande problema



Os microplásticos têm menos de 5 milímetros — menores que um grão de arroz — e são onipresentes no meio ambiente. A cada ano, empresas ao redor do mundo produzem quase 460 milhões de toneladas métricas de plástico. A projeção é que isso chegue a 1,1 bilhão até 2050.

Uma das principais fontes de plástico no ar é o tráfego de veículos. O atrito desgasta os pneus junto com a superfície da estrada, enviando fragmentos de plástico para o ar.

Principais fontes de microplásticos

- Pelotas de plástico. As pelotas são usadas na fabricação de outros produtos plásticos.

- Produtos de cuidados pessoais. Os produtos geralmente contêm microesferas de plástico usadas para a abrasão.

- Tinta. Tintas e resinas usam polímeros difíceis de reciclar.

- Têxteis sintéticos. Fibras de tecidos sintéticos podem ser inaladas quando ficam no ar.

- Pneus. O desgaste dos pneus libera partículas no ar que são inaladas.

- Macroplásticos. Itens como sacolas plásticas e recipientes de uso único eventualmente se fragmentam em microplásticos.

Esse estudo é a primeira revisão sistemática de microplásticos usando métodos padrão ouro aprovados pela National Academy of Sciences. A maioria dos estudos na revisão foi baseada em animais. Mas os pesquisadores afirmam que as conclusões provavelmente também se aplicam a humanos, pois eles compartilham muitas das mesmas exposições.

O estudo expande um relatório no qual os pesquisadores trabalharam no ano passado com o California State Policy Evidence Consortium (CalSPEC). O Consórcio inclui especialistas em todo o sistema da UC e fornece evidências para formuladores de políticas na Legislatura do Estado da Califórnia.

Os autores concluem ressaltando que solicitaram que as agências reguladoras e os líderes de políticas considerem as crescentes evidências de danos à saúde causados por microplásticos, incluindo câncer de cólon e pulmão. Eles esperam que autoridades responsáveis pela fiscalização tomem medidas imediatas para evitar novas exposições.