Envelhecimento acelerado e risco de câncer em jovens

De acordo com estudos recentes, a incidência de cânceres de início precoce — geralmente definidos como aqueles diagnosticados em indivíduos com menos de 50 anos — está aumentando, e não apenas nos Estados Unidos, mas também globalmente. Pesquisas mostram que entre 1990 e 2019, a incidência global de câncer de início precoce aumentou em 79,1%, e o número de mortes por câncer de início precoce aumentou em 27,7%.





Um estudo prospectivo de Tian et al apresentado na Reunião Anual da American Association for Cancer Research (AACR) 2024 investigou as associações entre o envelhecimento acelerado — no qual a idade biológica ultrapassa a idade cronológica — e a crescente incidência global de cânceres de início precoce entre as gerações recentes. Os pesquisadores descobriram que o envelhecimento acelerado é muito mais comum em coortes de nascimentos recentes e pode surgir como um fator de risco para o desenvolvimento de cânceres sólidos de início precoce, especialmente para cânceres de pulmão, gastrointestinal e uterino. Mais pesquisas para determinar os mecanismos que impulsionam o envelhecimento acelerado e os cânceres de início precoce são necessárias para orientar o desenvolvimento de estratégias de prevenção de câncer de precisão e modalidades terapêuticas, concluíram os pesquisadores.



Metodologia do estudo



Os pesquisadores examinaram os dados de 148.724 participantes com idades entre 37 e 54 anos no banco de dados UK Biobank para investigar as associações entre o envelhecimento acelerado e o risco de cânceres de tumor sólido de início precoce diagnosticados antes dos 55 anos. A idade biológica foi avaliada usando o algoritmo PhenoAge com base em nove marcadores de química sanguínea coletados na linha de base, incluindo albumina, fosfatase alcalina, creatinina, proteína C-reativa, glicose, volume corpuscular médio, largura de distribuição de glóbulos vermelhos, contagem de glóbulos brancos e proporção de linfócitos.



O envelhecimento acelerado foi quantificado padronizando os resíduos da idade biológica após a regressão em relação à idade cronológica. Modelos de riscos proporcionais de Cox multivariáveis foram usados para estimar as taxas de risco e intervalos de confiança de 95%. Em análises secundárias, os pesquisadores compararam as associações com cânceres de início tardio diagnosticados após os 55 anos.

Resultados

Os pesquisadores descobriram que em 1.707.115 pessoas/ano, ocorreram 3.190 casos de câncer sólido de início precoce. Eles notaram fortes evidências mostrando que coortes de nascimento sucessivas tinham risco incremental de envelhecimento acelerado, após controlar a idade cronológica. Comparados aos nascidos entre 1950 e 1954, os indivíduos nascidos em 1965 e depois têm um risco 17% maior de desenvolver envelhecimento acelerado.



Em comparação com aqueles no tercil mais baixo, aqueles no tercil mais alto de envelhecimento acelerado tiveram 2,02 vezes o risco de câncer de pulmão de início precoce, 1,62 vezes o risco de câncer gastrointestinal e 1,83 vezes o risco de câncer uterino. Em contraste, as associações foram mais fracas para câncer de pulmão de início tardio, cânceres gastrointestinais e câncer uterino.



O envelhecimento acelerado é muito mais comum em coortes de nascimento recentes, e o envelhecimento acelerado pode emergir como um fator de risco para câncer sólido de início precoce, especialmente para cânceres de pulmão, gastrointestinal e uterino. Estudos de validação em populações diversas, bem como investigações mecanicistas, são necessários para avaliar melhor a ligação entre o envelhecimento acelerado e a fisiopatologia dos cânceres de início precoce e para orientar o desenvolvimento de novas modalidades preventivas e terapêuticas.



Relevância Clínica



Ao examinar a relação entre a aceleração do envelhecimento e o risco de cânceres de início precoce, os investigadores fornecem uma nova perspectiva sobre a etiologia compartilhada dos cânceres de início precoce. Estes achados sugerem que intervenções para retardar o envelhecimento biológico podem ser um novo caminho para a prevenção do câncer, e os esforços de triagem adaptados a indivíduos mais jovens com sinais de envelhecimento acelerado podem ajudar a detectar cânceres precocemente.