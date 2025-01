Como Zema quer entrar no jogo de 2026

Mesmo na metade do segundo mandato como governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) não demonstrava apreço pelas articulações políticas. Empresário de origem, preferiu investir na imagem de gestor e deixar a costura dos bastidores para Mateus Simões (Novo) e outros secretários. Com essa decisão, fortaleceu o discurso do “não político” que o elegeu em 2018 e o reelegeu, com folga, em 2022.

Mas o relógio corre e o chefe do Executivo mineiro parece ter percebido que, para tentar voos maiores, não basta apenas cuidar da administração do estado.



Na última semana, Zema protagonizou um embate de repercussão nacional. O palco? As redes sociais. O adversário? Fernando Haddad, ministro da Fazenda. O motivo? O Propag, programa de recuperação fiscal sancionado parcialmente pelo presidente Lula (PT).

Minutos após o anúncio dos vetos, Zema convocou uma coletiva de imprensa. Disparou críticas ao governo federal e anunciou que Minas Gerais não iria aderir ao programa caso os vetos não sejam derrubados pelo Congresso. A ofensiva do governador causou certa surpresa e não foi bem-recebida por alguns integrantes da equipe econômica do governo mineiro. As falas foram consideradas precipitadas, já que Minas deve aderir ao programa ainda neste ano.



O Propag tem sido celebrado como a principal aposta para equilibrar as contas de Minas Gerais. Por isso, é tratado como trunfo político por algumas autoridades que podem ser opções para a sucessão do próprio Zema, a exemplo de Tadeu Martins Leite (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, e Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Congresso Nacional e autor do programa. Ambos comemoraram a sanção como uma conquista histórica para o estado.

O tom ácido de Zema, ao acusar o governo federal de “só pensar em si mesmo e querer regalias”, irritou Fernando Haddad. O ministro da Fazenda viu na crítica uma ressonância do bolsonarismo e acusou o governador de adotar métodos semelhantes aos de antecessores polêmicos. Mais tarde, Haddad voltou às redes sociais para afirmar que a gestão de Zema “deu calote” em mais de R$ 30 bilhões devidos à União e cerca de R$ 12 bilhões a instituições financeiras. Segundo o ministro, a dívida de Minas, que era de R$ 119 bilhões em 2018, chegou a R$ 185 bilhões no ano passado.



O que Haddad talvez ignore é que o governador mineiro busca se posicionar como protagonista de um novo modelo político — embora, para muitos, sua atuação pareça apenas uma releitura do velho script.



O movimento de Zema não é aleatório. Com 2026 no horizonte, ele sabe que o tempo de governar Minas está acabando. A saída antecipada do cargo, para abrir espaço ao vice Mateus Simões e projetá-lo como sucessor, continua nos planos. O mineiro quer se posicionar como um nome forte para a Presidência – ou, ao menos, para uma vice em uma chapa à direita. E, para isso, precisa construir um destaque que vá além das montanhas de Minas.



O afastamento estratégico do bolsonarismo é peça-chave nesse cálculo. Zema tem se distanciado pragmática e publicamente. Não compareceu às últimas manifestações promovidas pela extrema direita. Desde as eleições municipais de Belo Horizonte, em 2024, tem evitado figuras como Bruno Engler (PL) e Nikolas Ferreira (PL).

Recusou-se a apoiar a candidatura de Engler no primeiro turno e embarcou no segundo turno apenas após a derrota de Mauro Tramonte (Republicanos) e de sua vice, Luísa Barreto (Novo). Nos bastidores, bolsonaristas afirmam que Zema já não faz mais parte dessa ala política. Ele está construindo, aos poucos, uma base sólida e independente. Fato é que Zema quer ser o líder – não mais um seguidor.



O distanciamento se reflete até nas disputas internas. Na última sexta-feira (17/1), Zema protagonizou um embate inesperado com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), outro nome forte da direita em Minas e provável concorrente ao governo estadual em 2026.

Em off, fontes ligadas ao senador afirmam que ele se sentiu desamparado pelo governador e revidaria publicamente, declarando que “nunca foi ajudado por Zema”. A briga escancara a tensão entre os dois e reforça a disputa pelo espaço que o governador tenta consolidar para Mateus Simões, seu aliado e pré-candidato ao governo.



Daqui em diante, os mineiros acompanharão um governador mais ativo no debate público por meio de entrevistas e de suas redes sociais. Ainda que isso não necessariamente signifique um Zema mais à vontade nesse papel.

A grande questão é se ele conseguirá equilibrar o perfil de gestor que consolidou sua popularidade com as demandas de um cenário nacional competitivo e implacável. Com a disparada do cronômetro de 2026, Zema sabe que, para entrar de vez e permanecer no jogo, será preciso aprender a jogar.



NIKOLAS PRESIDENCIÁVEL?

Uma proposta de emenda à Constituição (PEC) do deputado federal Eros Biondini (PL-MG) quer reduzir a idade mínima para candidatura à Presidência da República de 35 para 30 anos. A medida pode abrir caminho para Nikolas Ferreira (PL-MG) disputar o Planalto já em 2026, quando completará 30 anos. Atualmente, Nikolas só poderia concorrer em 2034. A ideia é alterar um marco constitucional vigente desde 1891.



TROCA NA PBH

Guilherme Daltro, chefe de gabinete do prefeito em exercício, Álvaro Damião (União), foi nomeado interinamente para a Secretaria Municipal de Governo. A indicação foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira (17). Daltro, nome de confiança de Damião, foi assessor próximo durante os mandatos de vereador e assumiu o cargo de chefe de gabinete em janeiro.



MUDANÇA



Após perder a 1ª Secretaria da Mesa Diretora para 2025 e 2026, o deputado Antonio Carlos Arantes (PL) será o novo líder do bloco Avança Minas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).



FAKE NEWS

O vereador Pedro Rousseff (PT) propôs um projeto de lei para instituir o ensino de “antifake news” nas escolas municipais de Belo Horizonte. O objetivo é promover a alfabetização midiática e capacitar os estudantes a identificar e combater desinformação. A proposta surge após o vídeo de Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a fiscalização do Pix, que alcançou 150 milhões de visualizações no Instagram antes de ser revogado.