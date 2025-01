Por 2026, Romeu Zema e Cleitinho trocam espetadas

Aliados, Romeu Zema (Novo) e o senador por Minas Gerais Cleitinho Azevedo (PL) trocaram chumbo — leve, por enquanto — nas redes sociais. Numa entrevista, Zema elogiou Cleitinho como senador, mas pôs em dúvida se ele teria perfil adequado para ser governador. Pesquisas para o governo mineiro em 2026 mostraram Cleitinho à frente de Matheus Simões, vice de Zema e candidato do atual governador para 2026.

Cleitinho rebateu o argumento nas redes sociais, afirmando que Zema “nunca” o apoiou e “nunca” apoiará.

Na entrevista, Zema afirmou não se enxergar no Congresso, dizendo preferir “executar e ver o resultado”. Na sequência, pontuou que há políticos que “gostam mais de debater do que de executar”, sem citar Cleitinho.

Depois, elogiou Cleitinho e deu a espetada: “Acho o Cleitinho um excelente senador, um dos mais atuantes. Como governador, pode ser bom? Pode. Como senador, eu sei que já é bom. O Mateus, eu tenho certeza que é um executor excelente, porque ele já provou que é.”

Em resposta, postou o senador:

“Vamos lá. Zema nunca me apoiou e nunca vai apoiar, isso é fato, e, com toda humildade, não preciso, porque preciso é do povo. Segundo, como vou executar se sempre fui do Legislativo? O Legislativo é fiscalizador e legisla. Agora, se um dia for do Executivo, e inclusive tiver uma oportunidade de ser governador desse estado que amo, meu pai me ensinou uma coisa: se você prometer, você tem que cumprir. Homem tem que ter palavra! Me aguardem porque palavra eu tenho.”