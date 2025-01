Lula irá para a posse de Donald Trump?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estará presente na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (20/1), em Washington. O Brasil será representado pela embaixadora Maria Luiza Viotti.

Normalmente, o governo americano não costuma convidar chefes de Estado para sua cerimônia de posse, apesar de Trump ter convidado alguns nomes, como o argentino Javier Milei, o chinês Xi Jinping, a italiana Giorgia Meloni, entre outros.

Na posse de 2021, do atual presidente Joe Biden, o embaixador Nestor Forster ficou encarregado de representar o Brasil. Cenário similar ao da posse do ex-presidente Barack Obama, em 2013, que foi teve Mauro Vieira como representante.

Apesar dos convites, alguns presidentes e primeiros-ministros já avisaram que não comparecerão ao evento. É o caso do presidente chinês que deve mandar representantes do alto escalão do seu governo, como o vice-presidente ou o ministro das Relações Exteriores; e de Viktor Orban, que disse a imprensa húngara que não deve ir ao evento.

