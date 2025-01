5º - Donald Trump - O político foi eleito presidente dos Estados Unidos em uma disputa com Kamala Harris, vice de Joe Biden, candidata do Partido Democrata, e voltou a sentar na cadeira mais importante da Casa Branca.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará posse nesta segunda-feira (20/1). Este será o segundo mandato do republicano, que derrotou a democrata e vice-presidente Kamala Harris no pleito realizado em 2024.

O evento, conhecido como "Inauguration Day" (Dia da Inauguração), é a data em que ocorrem as cerimônias de posse da chapa eleita no Capitólio, sede do poder legislativo americano, em Washington.

A cerimônia que certificou a vitória eleitoral de Trump ocorreu no dia 6 de janeiro, sendo conduzida por Kamala Harris, que também preside o Senado. O evento marca a última etapa antes da posse do presidente eleito.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem reforçando seu desejo de comparecer à cerimônia. "Não vou nem tomar mais viagra", celebrou Bolsonaro sobre a possibilidade de ir aos EUA. No entanto, a devolução do passaporte do ex-presidente pela Justiça foi negada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após Bolsonaro não comprovar ter recebido um convite oficial.

Oficialmente, o Brasil será representado pela embaixadora Maria Luiza Viotti, mas diversos parlamentares bolsonaristas devem ir à capital americana acompanhar o evento. Entre eles, devem estar os mineiros Nikolas Ferreira (PL) e Bruno Engler (PL).





O presidente chinês Xi Jinping recebeu um convite pessoal de Donald Trump, o que causou surpresa diante dos frequentes ataques que o americano fez ao país asiático em seu primeiro mandato. Entretanto, os chineses devem ser representados pelo vice-presidente Han Zheng ou pelo ministro das Relações Exteriores, Wang Yi.

Líderes de extrema-direita também foram convidados e alguns já sinalizaram que estarão presentes, como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o presidente argentino Javier Milei, o presidente salvadorenho Nayib Bukele, o parlamentar conservador britânico Nigel Farage e o político francês Éric Zemmour.

O presidente-ministro húngaro Viktor Orbán foi convidado, mas ainda não confirmou sua presença. O Japão informou que o ministro das Relações Exteriores, Takeshi Iwaya, irá à posse.