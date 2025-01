Primeira reunião de Galípolo no Banco Central traz alta de juros

Para surpresa de ninguém, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) aumentou a Selic, a taxa baixa de juros da economia, em um ponto percentual. Foi a primeira reunião do colegiado sob a liderança de Gabriel Galípolo, seu novo presidente. Com isso, o índice sobe a 13,25% ao ano, em sintonia com as projeções dos especialistas. Se as estimativas do mercado financeiro se confirmarem, o Brasil encerrará 2025 com a Selic em 15%, um nível que não se via há quase 20 anos. “É difícil ser otimista com um cenário desses”, escreveu, em seu perfil no X, o empresário Rubens Menin, fundador da construtora MRV. “Juros altos encarecem o crédito, travam investimentos e dificultam a geração de em pregos”. Não é que o BC esteja jogando contra o Brasil. Os indicadores mais recentes mostram que a inflação está acelerando com alguma força, especialmente a de alimentos. Sem um freio na economia, há o risco de a inflação sair de controle, desestabilizando ainda mais a economia.

OpenAI acusa DeepSeek de violar propriedade intelectual

A americana OpenAI, criadora do sistema de inteligência artificial ChatGPT, acirrou ainda mais a disputa no mercado global de IA. A empresa afirmou ter provas de que a startup chinesa DeepSeek se apropriou de dados sigilosos de seu sistema operacional. Em palavras mais diretas: a DeepSeek teria violado a propriedade intelectual do ChatGPT. A acusação envolve o uso de uma técnica chamada “destilação”, na qual modelos menores aprendem a partir de sistemas maiores e mais avançados.

Itaú Unibanco reforça estratégia em inteligência artificial

E a inteligência artificial é mesmo a bola da vez. O Itaú Unibanco comprou, por US$ 15 milhões (R$ 88 milhões), 15% das startup NeoSpace, especializada no desenvolvimento de sistemas de IA para o setor financeiro. “O acordo nos permitirá criar soluções exclusivas, ainda mais preditivas, contextualizadas e hiperpersonalizadas, impactando diretamente no engajamento e na automotiva financeira de nossos clientes”, disse, em comunicado, Ricardo Guerra, diretor de tecnologia do banco.

Petrobras perde R$ 9,3 bi com defasagem de combustíveis

A defasagem dos preços dos combustíveis vendidos no Brasil em relação aos valores praticados no exterior causa danos aos cofres da Petrobras. Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), a petrolífera deixou de faturar 9,3 bilhões de reais no período de janeiro a novembro de 2024. Na gasolina, a defasagem é de 7% em comparação com a média internacional. No caso do diesel, a diferença está em 16%, conforme dados da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Estamos no começo do ajuste das pessoas à realidade. Porque agora elas perceberam que a inteligência artificial não é uma tese sem falhas. Há uma pequena rachadura no vidro”

Nassim Taleb

Ensaísta libanês e autor do best-seller global “A lógica do cisne negro”, prevendo uma queda expressiva na cotação das empresas do ramo da IA, como a americana Nvidia

130

países no mundo vendem gasolina e diesel a preços mais altos do que no Brasil. A Petrobras já avisou o presidente Lula que os preços dos combustíveis vão subir

Rapidinhas