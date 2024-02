Apesar de o comércio digital crescer em ritmo menor do que durante a pandemia, fato é que ele continua a provocar estragos nas lojas físicas – e essa lógica vale para qualquer lugar do mundo. No Brasil, o Carrefour, dono de marcas como Atacadão e Sam’s Club, anunciou o fechamento de 123 unidades com o argumento de que é preciso enxugar a operação.

No Reino Unido, a The Body Shop, marca de cosméticos e produtos de beleza, revelou ontem que pretende acabar com pelo menos metade de seus 198 estabelecimentos. A razão é que a companhia focará agora nas vendas online, que crescem em ritmo maior do que as operações tradicionais.

O movimento é generalizado, atingindo companhias de diversos setores. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o comércio eletrônico deverá movimentar R$ 205 bilhões no país em 2024, o que representará um avanço de 10% sobre 2023. Não é pouca coisa.

Cacau Show compra Grupo Playcenter e vai abrir parque temático

A empresa de chocolates Cacau Show, maior rede de franquias do Brasil, está de olho no ramo de entretenimento. Depois de meses de negociações, a companhia comprou o Grupo Playcenter, dono do parque Playcenter Family e da rede Playland. A ideia é criar um parque temático em São Paulo que resgate a memória do Playcenter, de grande sucesso em São Paulo nos anos 70 e 80 do século passado. Dona de um hotel, a Cacau Show já havia tentado comprar o Beto Carrero World, em Santa Catarina.

Assinatura de carros avança com força no Brasil

O serviço de assinatura de carros, que chegou ao país em 2015, caiu no gosto dos brasileiros. Em 2023, a modalidade acelerou 31% no país em relação a 2022, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla). Para efeito comparativo, a locação de curto prazo, com cobranças diárias, aumentou 4% no mesmo período. Há um motivo para isso: as pessoas estão deixando de considerar carro um investimento. A tendência nasceu nos Estados Unidos e espalhou-se pelo mundo.

Depois de fiascos em série, Musk comemora resultado da NeuraLink

Depois de uma fase difícil no mundo dos negócios, com decolagens de foguetes malsucedidas e perdas de anunciantes na rede social X, Elon Musk alcançou um grande feito: o primeiro humano a receber implante cerebral de sua empresa de chips cerebrais Neuralink moveu um mouse com a força do pensamento. A inovação poderá levar a grandes transformações na vida de pessoas com paralisia. “Imagine se Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um datilógrafo. Esse é o objetivo”, disse Musk.

R$ 943 milhões

foi quanto o carnaval de Belo Horizonte movimentou, segundo dados da empresa municipal de turismo Belotur. Trata-se do maior valor no pós-pandemia

“Quem está mal-informado é quem não tem os dados da Receita”

Fernando Haddad

Ministro da Fazenda, rebatendo críticas de empresários da área de eventos. Segundo eles, os gastos com o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) não correspondem ao valor citado pelo ministro

