No próximo 26 de maio, um dos postos mais cobiçados do mundo corporativo brasileiro estará vago. Naquela data, encerra-se o mandato do atual presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu. Até lá, o Conselho de Administração da mineradora decidirá o nome que comandará a companhia nos próximos anos. Um indicativo de como a decisão será apertada veio à tona ontem. Em reunião prévia, os conselheiros deliberaram sobre a permanência de Bartolomeu no cargo. O resultado da votação foi um empate de 6 a 6 – ou seja, tudo ficou como antes e nada foi decidido. O décimo terceiro conselheiro, Luis Henrique Guimarães, absteve-se de votar por um motivo óbvio: ele próprio é cotado para assumir a direção da empresa. Para a maior parte dos gestores e analistas do mercado financeiro, a melhor solução é a continuidade de Bartolomeo, o que evitaria surpresas no caminho. Em 2024, registre-se, as ações da Vale tombaram 15%

Governo faz parceria com Serasa Experian

O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal em outubro, deverá ganhar novo impulso. O Ministério da Fazenda assinou um acordo com a Serasa Experian para aumentar o alcance da iniciativa. Com a parceria, os endividados que entrarem no sistema da Serasa chamado “Limpa Nome” terão acesso a ofertas para renegociar seus débitos. Entre as opções de pagamento estão o parcelamento em sessenta meses ou descontos de até 90% para quitação da dívida à vista.

Apple enfrenta onda de devoluções dos novos óculos Vision Pro

O que parecia ser uma oportunidade de investimentos se tornou um No início de fevereiro, ao lançar os novos óculos Vision Pro, a Apple prometeu inaugurar uma nova era na interação tecnológica entre homens e máquinas. Dias depois da chegada do produto ao mercado, contudo, a empresa enfrenta uma onda de devoluções. Entre outras lamúrias, os consumidores descontentes afirmam que o dispositivo é pesado demais, desconfortável de usar e provoca dores de cabeça. Mais preocupante é o fato de alguns clientes mencionarem que os óculos não têm utilidade.

Otimismo com bolsa brasileira diminui

O que parecia ser uma oportunidade de investimentos se tornou um grande ponto de interrogação. Aos poucos, o otimismo com o desempenho das ações brasileiras listadas na B3, a bolsa de São Paulo, perde vigor. Um estudo feito pela casa de análises Empiricus com 43 gestores de recursos mostrou que o humor do mercado mudou para pior. Enquanto isso, eles voltaram a olhar com maior entusiasmo para a bolsas americanas Em 2024, o Ibovespa, o principal índice da B3, acumula queda de 4%.

US$ 1 trilhão

é o novo valor de mercado alcançado pelo bitcoin. A cotação da moeda virtual disparou nos últimos dias

Rapidinhas

A suíça Nestlé, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, vai investir R$ 26 milhões para capacitar jovens brasileiros. Os projetos serão voltados para atividades afeitas à empresa, como nutrição e agricultura regenerativa nas cadeias de cacau. No mundo, um programa parecido treinou 5 milhões de pessoas desde 2003.

Dinheiro não é tudo – pelo menos uma pesquisa global feita pela Randstad, maior agência de recrutamento do mundo, diz isso. Segundo o estudo, 39% dos trabalhadores não aceitariam uma promoção mesmo se houver aumento salarial. O motivo é que estão felizes nos cargos atuais e não querem novas responsabilidades.

As vendas de bicicleta no Brasil tiveram em 2023 o pior desempenho desde 2018. Segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (conhecida como Aliança Bike), 3,2 milhões de unidades saíram das lojas no ano passado, uma queda de 7% em relação a 2022. O auge do mercado se deu em 2020, quando 6 milhões de veículos foram vendidos.

Com a Selic, a taxa básica de juros da economia, em níveis elevados, os investidores correm para a renda fixa. No ano passado, 17,1 milhões de brasileiros apostaram no segmento, um avanço de 15% versus 2023. Por sua vez, o valor sob custódia subiu de R$ 1,6 trilhão para R$ 2,1 trilhões. Os dados são da B3, a bolsa de São Paulo.



“Eu sei que alguns entusiastas ficam bravos quando alguém critica a Apple. Mas a realidade é que a Meta será a líder na nova era da computação espacial”



Mark Zuckerberg

Dono da Meta (ex-Facebook)