Quanto a economia brasileira cresceu em 2023? Indicador calculado mensalmente pelo Banco Central, o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB do país, aponta para um resultado melhor do que o esperado: 2,45%, acima das projeções feitas pelos analistas econômicos. Como tradicionalmente o IBC-BR vem abaixo do PIB de fato, a expectativa é de que a economia tenha avançado no ano passado cerca de 3%. Ressalte-se, que, em janeiro de 2023, as previsões estimaram um avanço de no máximo 1%, ou um pouco abaixo disso. É preciso lembrar, contudo, que crescer 3% versus uma base comparativa fraca não tem nada de extraordinário, e que o Brasil tem uma longa jornada até superar os velhos voos de galinha. Como será em 2024? Por ora, a média dos especialistas aponta para um avanço de 1,6% do PIB, e ninguém ainda fez revisões para cima. Espera-se que, mais uma vez, os economistas tenham exagerado na dose de pessimismo.

Com alimentação em alta, franquias aceleram no Brasil

As franquias brasileiras fizeram bonito em 2023. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), elas faturaram no ano passado R$ 240,6 bilhões, um crescimento de 14% em relação a 2022 e de 29% versus 2019, antes da pandemia de COVID-19. “Os resultados mostram a capacidade de adaptação do setor, principalmente em relação à digitalização e ao ajuste de modelos de negócio”, disse Tom Moreira Leite, presidente da ABF. Como sempre ocorre, o segmento de alimentação foi o de melhor desempenho.

Presidente da Fiesp defende plano de apoio à indústria

O governo Lula tem na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) uma aliada de peso. Em reunião com conselheiros, Josué Gomes da Silva, presidente da entidade, repudiou as críticas feitas por economistas sobre a nova política industrial brasileira, que prevê R$ 300 bilhões em financiamentos ao setor. “As críticas não são só injustas como inadequadas”, disse. “É preciso que a sociedade brasileira aplauda esse plano, que é um primeiro passo para a recuperação da indústria nacional.”

iFood aumenta a aposta em entregas de supermercados

Maior empresa de delivery do Brasil, o iFood está de olho nos negócios gerados pelas entregas de produtos de supermercados. A companhia fechou parceria com a Daki, dona de aplicativo que atua nesse segmento, para realizar entregas em São Paulo e Belo Horizonte. A ideia, contudo, é que o serviço seja levado para outras praças. É fácil explicar o novo alvo do iFood. Atualmente, as compras de supermercado geram R$ 430 milhões em receitas. Em 2019, a cifra era de R$ 5 milhões.

Rapidinhas

Um estudo realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) identificou 28 milhões de hectares de pastagens no país com níveis elevados de degradação e que poderiam se transformar em áreas agrícolas. De acordo com a pesquisa, a conversão dessas terras aumentaria em 35% o espaço total plantado com grãos.



Os bancos reduziram ligeiramente a estimativa de crescimento do crédito em 2024, de 8,5% para 8,4%. Ainda assim, o indicador mostra boa recuperação, o que se deve sobretudo à queda da taxa de juros e a expectativa de que a inadimplência encolha também. A projeção foi feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A Koloma, startup americana especializada no desenvolvimento de combustíveis limpos, captou US$ 245 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) em uma nova rodada de investimentos. A empresa tem um patrocinador ilustre por trás de suas operações: Bill Gates, que se diz um entusiasta de fontes de energias renováveis.

A Bradesco Saúde ampliou em 47% a sua base de beneficiários dos produtos regionais para o mercado da região Centro-Oeste do Brasil na comparação de 2023 com 2022. De acordo com a empresa, o crescimento se deve à oferta de planos customizados para o público local. Apenas no Distrito Federal, o avanço foi de 74% na mesma base comparativa.

“Aprender é algo que depende do aluno, não do professor. Se você estiver disposto a aprender algo novo, mesmo com os erros, já vai passar na frente de muita gente. Aprenda, pergunte, investigue, conheça e acumule conhecimentos. Esse é um trampolim para saltar mais alto.”

Abílio Diniz,

empresário brasileiro (1936-2024)



R$ 3,5 bilhões

é quanto o governo federal vai liberar para o programa “Mobilidade Verde”, que oferecerá incentivos fiscais para montadoras que investirem na descarbonização de suas atividades