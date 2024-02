De acordo com estudo feito pelo banco americano Bank of America, o Ibovespa é negociado atualmente com desconto de 10% em relação à sua média histórica.

A B3, a bolsa de valores brasileira, iniciou 2024 com o pé no freio depois do rali registrado no final do ano passado. Prova disso é o desempenho das 87 ações que compõem o Ibovespa, o principal índice acionário do país: 68 delas acumulam quedas no ano, enquanto a cotação de apenas dezenove dos papéis subiu. Para especialistas, o fenômeno é circunstancial. Mais do que isso: a conclusão deles é que a bolsa brasileira está barata. De acordo com estudo feito pelo banco americano Bank of America, o Ibovespa é negociado atualmente com desconto de 10% em relação à sua média histórica. No início de janeiro, o percentual estava em 5%. Ou seja, pode ser uma boa oportunidade de investimentos para aqueles que aceitam correr algum tipo de risco e suportam as oscilações do mercado. Ainda assim, é preciso reconhecer que persistem perigos no horizonte, como a ameaça de recessão nos países ricos e o desequilíbrio fiscal no Brasil.

228 mil

turistas estrangeiros vieram ao Brasil no feriado de Carnaval, 4,5% a mais do que em 2023. O levantamento foi feito pela Embratur



“Muitas empresas de Inteligência Artificial estão violando propriedades intelectuais”



Marc Benioff

cofundador e CEO da americana Salesforce, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo

Musk pode comprar a Disney?

americano Elon Musk Bartosz Siedlil/AFP â?? 22/1/24

A megalomania do americano Elon Musk, dono da SpaceX, Tesla e X (ex- Twitter), entre outras empresas, parece não ter fim. Nos últimos dias, Musk tem insinuado que poderia comprar a Disney. Embora seja preciso considerar o estilo impetuoso de Musk, a ideia é descabida – pelo menos neste momento. A Disney está avaliada em US$ 180 bilhões, o que equivale a quase todo o patrimônio líquido do empresário, estimado em US$ 190 bilhões. Não faria sentido gastar quase tudo numa única empreitada.

Nova realidade de consumo faz Nike cortar custos

A americana Nike, maior marca de artigos esportivos do mundo, vai lançar um programa ousado de corte de custos. Sua meta é reduzir, nos próximos 3 anos, US$ 2 bilhões em despesas. Entre as iniciativas previstas está a demissão de 1,7 mil de seus 83 mil funcionários. Recentemente, a empresa reduziu a previsão de crescimento e culpou as mudanças da sociedade pelas dificuldades. Uma das teorias é que os consumidores estão trocando o consumo de bens por experiências como shows e viagens.

Atrasos no Porto de Santos geram

prejuízos para os exportadores

Porto de Santos Edison Baraçal/A Tribuna – 27/01/2008

Um desafio do país é melhorar a eficiência de seus portos, responsáveis por 90% do escoamento das exportações brasileiras. Um estudo feito pelo Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé) constatou que, em janeiro, os atrasos de porta-contêineres que transportam o grão atingiram 85% do volume total que passou pelo Porto de Santos – trata-se do maior número em doze meses. Atrasos de navios geram prejuízos para todos os envolvidos no processo: exportadores, armadores e, claro, o próprio porto.

RAPIDINHAS

No Brasil, 78% dos profissionais de TI e Segurança da Informação enxergam a nuvem como a área de maior risco de exposição para as suas empresas. É o que constatou uma pesquisa feita pela consultoria Forrester e encomendada pela Tenable, companhia do ramo de segurança cibernética. Infraestrutura de nuvem é um tema cada vez mais relevante.

>>>



O cinema nacional é um fiasco retumbante. No ano passado, os 273 filmes brasileiros exibidos nas telonas responderam por apenas 3% do movimento das bilheterias do país. Em conjunto, as obras lucraram R$ 59 milhões, o que significou uma queda de 17% em relação ao desempenho de 2022 e de 81% frente ao período pré-COVID.

>>>

Lançado há exatos 3 anos, o Open Finance, como é chamado o sistema de compartilhamento de informações bancárias criado pelo Banco Central, não emplacou. Apenas 28 milhões de pessoas aderiram ao modelo, número muito baixo perto das expectativas do BC. Para efeito de comparação, o PIX é utilizado por 160 milhões de brasileiros.

>>>

A Volkswagen concederá, a partir de 26 de fevereiro, férias coletivas de vinte dias para trabalhadores da fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. De acordo com o sindicato local dos metalúrgicos, a medida já estava programada desde o início de janeiro. A unidade paranaense produz apenas o SUV compacto T-Cross.